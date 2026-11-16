Diputados contrarreloj: hay fecha para tratar la ley Malvinas y la reforma del Central

Sin embargo, el tratamiento de esa ley todavía enfrenta diferencias con los bloques aliados y dialoguistas. Uno de los principales puntos de conflicto es el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera. Algunos legisladores advierten que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico, por lo que reclaman cambios o que ese apartado sea tratado por separado.

Ante la falta de consenso, el oficialismo evalúa impulsar una votación por capítulos para evitar que los cuestionamientos a esa sección bloqueen el régimen de sanciones. La estrategia apunta a conseguir respaldo para las disposiciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, aunque todavía no tiene garantizados los votos necesarios para aprobar el conjunto del proyecto.

El segundo eje será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra de las iniciativas económicas que impulsa el Gobierno. El proyecto propone modificar el marco de funcionamiento del organismo y sus atribuciones en materia monetaria y financiera. La sesión también incluirá otros asuntos, entre ellos acuerdos comerciales internacionales y convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria forma parte de la estrategia del oficialismo para avanzar con sus principales proyectos durante las últimas semanas del período ordinario. De todos modos, la fecha fijada corresponde al debate parlamentario: la aprobación de las iniciativas dependerá de los acuerdos políticos y de los votos que consiga reunir cada una en el recinto.