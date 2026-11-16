"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > diputados

Diputados contrarreloj: hay fecha para tratar la ley Malvinas y la reforma del Central

El oficialismo busca avanzar con ambos proyectos antes del cierre de las sesiones ordinarias y de que se expida el Tribunal del Mar, aunque todavía negocia apoyos para la iniciativa contra la exploración petrolera en las islas.

La Libertad Avanza aceleró su agenda legislativa y consiguió que la Cámara de Diputados convoque a una sesión especial para este miércoles, desde las 12, con el objetivo de tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El pedido fue presentado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y formalizado por las autoridades parlamentarias. La iniciativa vinculada con el archipiélago austral es uno de los asuntos centrales del temario. El proyecto busca establecer un régimen de sanciones más amplio para empresas y personas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en áreas disputadas sin autorización argentina. El Gobierno apunta especialmente a las compañías vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

La urgencia del oficialismo está relacionada con el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto para el 28 de noviembre. La Casa Rosada pretende contar con nuevas herramientas legales antes de esa fecha para reforzar la presión sobre las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Te puede interesar...

Sin embargo, el tratamiento de esa ley todavía enfrenta diferencias con los bloques aliados y dialoguistas. Uno de los principales puntos de conflicto es el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera. Algunos legisladores advierten que su redacción podría afectar la libertad de expresión y el trabajo periodístico, por lo que reclaman cambios o que ese apartado sea tratado por separado.

Ante la falta de consenso, el oficialismo evalúa impulsar una votación por capítulos para evitar que los cuestionamientos a esa sección bloqueen el régimen de sanciones. La estrategia apunta a conseguir respaldo para las disposiciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, aunque todavía no tiene garantizados los votos necesarios para aprobar el conjunto del proyecto.

El segundo eje será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra de las iniciativas económicas que impulsa el Gobierno. El proyecto propone modificar el marco de funcionamiento del organismo y sus atribuciones en materia monetaria y financiera. La sesión también incluirá otros asuntos, entre ellos acuerdos comerciales internacionales y convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria forma parte de la estrategia del oficialismo para avanzar con sus principales proyectos durante las últimas semanas del período ordinario. De todos modos, la fecha fijada corresponde al debate parlamentario: la aprobación de las iniciativas dependerá de los acuerdos políticos y de los votos que consiga reunir cada una en el recinto.

Temas

Te puede interesar