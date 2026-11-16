Luis Caputo: "El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei"

«En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo», afirmó.

Como ejemplo, mencionó que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tiene unos $100.000 millones en créditos aprobados para empresas que todavía no fueron utilizados. Según el funcionario, los empresarios demoran esas decisiones por la posibilidad de un cambio de gobierno.

"No los toman por temor al regreso del kirchnerismo", aseguró.

El ministro también vinculó la incertidumbre electoral con la suba del riesgo país, que llegó a ubicarse cerca de los 950 puntos, después de haber rondado los 400. «El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei», sostuvo, y descartó que el indicador refleje una pérdida de confianza en el programa económico.

La recuperación y los salarios

Caputo reconoció que la actividad atravesó dos trimestres complicados, aunque aseguró que los indicadores comenzaron a mejorar. Según su evaluación, agosto marcó el inicio de una recuperación moderada y septiembre mostró una evolución más firme.

Sobre el impacto en los ingresos, admitió que los salarios reales cayeron algo más de cuatro puntos entre septiembre y marzo, pero afirmó que recuperaron alrededor de 2,2 puntos entre abril y agosto.

"Se está recuperando el salario", sostuvo. También señaló que desde diciembre de 2023 se crearon 465.000 puestos de trabajo y que 12 millones de personas salieron de la pobreza. No obstante, reconoció que cayó el empleo asalariado formal y aumentaron las ocupaciones no asalariadas.

Las previsiones para 2027

El titular de Economía defendió un modelo basado en las exportaciones, la inversión privada y las reformas estructurales. Además, descartó que un aumento del gasto público sea el camino para impulsar la actividad.

En materia de inflación, destacó que el índice núcleo se ubicó en 1,5% y consideró que cerrar 2026 con un registro inferior al del año pasado sería un resultado favorable.

De cara a las elecciones presidenciales, Caputo planteó que la discusión excede la competencia entre partidos. «Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no», afirmó.