Patricia Bullrich vuelve a la mesa política en plena tensión con Javier y Karina Milei

La reunión tendrá como uno de sus principales objetivos ordenar la agenda legislativa para las últimas semanas del período ordinario y preparar la convocatoria a sesiones extraordinarias. Tras la partida del papa León XIV, el Gobierno busca acelerar la actividad parlamentaria, con especial atención en la reforma electoral, una iniciativa central para la estrategia de cara a las elecciones de 2027.

La polémica por las colectoras reavivó las diferencias en el oficialismo

Uno de los temas que profundizó las tensiones fue el cuestionamiento al sistema de colectoras incluido en el proyecto de reforma electoral. El domingo, el exdiputado Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, publicó en su cuenta de X que ese mecanismo podría ser inconstitucional para la elección de senadores nacionales.

El planteo sostiene que las colectoras permitirían modificar el sistema de representación por mayoría y primera minoría establecido en la Constitución Nacional. En Casa Rosada interpretaron el mensaje como una posición impulsada por la propia Bullrich, quien había anticipado que no ocultaría sus diferencias con el Gobierno.

La objeción también encontró respaldo en algunos senadores libertarios. Sin embargo, otros integrantes del oficialismo rechazaron el argumento. “No soy constitucionalista, pero no concuerdo. Igual no entiendo por qué salió con esto”, planteó un funcionario. Otro integrante del ala política defendió el mecanismo y sostuvo que los radicales que lo propusieron realizaron las consultas correspondientes.

En paralelo, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la intención de avanzar con el dictamen del proyecto y buscar su media sanción el próximo 26 de noviembre.

La reforma electoral y las dudas por los votos en el Senado

Mientras intenta ordenar las diferencias internas, el oficialismo también enfrenta dificultades para reunir los apoyos necesarios para aprobar la reforma electoral. Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Desde el sector que responde a Karina Milei calculan que podrían reunir al menos 38 votos, con el respaldo del bloque propio, el PRO, sectores de la UCR y senadores vinculados a gobernadores aliados. Sin embargo, el titular del bloque del PRO, Martín Goerling, puso en duda que esos números estén garantizados.

Otros referentes libertarios mantienen una postura más cautelosa y reconocen que todavía no cuentan con los votos necesarios para suspender las PASO. “Por ahora no nos dan los números”, admitió un dirigente del oficialismo.

La reunión de este martes será, así, una instancia clave para intentar acercar posiciones dentro del Gobierno y definir cómo avanzar con una agenda legislativa que tiene a la reforma electoral como uno de sus principales objetivos.