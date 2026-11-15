Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y es de primera

El tercero de Godoy Cruz lo hizo el goleador Martín Pino a los 23' del complemento.

El conjunto bonaerense arrancó muy enchufado y presionando al Tomba en su campo, pero poco a poco el equipo de Pablo De Muner fue tomando el control del balón hasta que a los 11' llegó un penal para algunos polémico y Burgos estableció el 1 a 0.

El gol tranquilizó a Godoy Cruz, y aunque Tristán Suárez tuvo su chance de empatar, mantuvo el control del juego y estiró el resultado con dos cabezazos en el área, uno de Pino y otro de Rodríguez.

Tristán Suárez también hizo lo suyo en ataque e inquietó a Strumia hasta que Marcos Enrique le devolvió la ilusión con un golazo para descontar.

El gol del rival alertó al equipo mendocino que en el comienzo de la segunda parte generó un par de contragolpes, pero también se fue retrasando ante la insistencia de su rival.

Era todo tensión hasta que Martín Pino, el goleador, marcó el 3 a 1 y desató la euforia de los hinchas.

A partir del tercer gol todo fue para Godoy Cruz ante un rival que terminó con 9 hombres y ya piensa en el Reducido donde ingresará en los cuartos de final para disputar el segundo ascenso.

El final llegó con toda la emoción de haber alcanzado el objetivo, de gritar campeón y de que por primera vez Mendoza tendrá 3 equipos en la máxima categoría.

Así volvió Godoy Cruz a Primera

Godoy Cruz fue el ganador de la Zona A con 66 puntos tras una campaña brillante, acumuló 11 partidos sin perder, con 9 triunfos (4 seguidos) y dos empates y tuvo como goleador a Martín Pino, quien marcó 21 tantos.

En los 37 partidos disputados ganó 20, empató 9 y perdió 8.