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Desamparados ganó en Villa Mercedes y se metió en la final del Regional

Sportivo Desamparados consiguió una gran victoria por 3-1 frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract y selló su clasificación a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El global cerró 7 a 1.

Sportivo Desamparados consiguió una gran victoria por 3-1 frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract y selló su clasificación a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputó en el estadio La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

El conjunto puyutano volvió a demostrar su superioridad y cerró la serie con un contundente resultado global de 7-1, luego de la amplia ventaja conseguida en el partido de ida.

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Los goles de la victoria fueron convertidos por Garro, Goria y Ramírez, quienes aportaron para que Desamparados se quedara con un nuevo triunfo y diera otro paso importante en su camino hacia el ascenso.

Con este resultado, el equipo sanjuanino se metió en la final de la Región Cuyo y quedó a un paso de seguir avanzando en el certamen nacional.

La ilusión se mantiene intacta en Puyuta, que ahora espera por la definición de la próxima instancia con el objetivo de seguir haciendo historia y acercarse al sueño del ascenso.

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