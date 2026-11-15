Sportivo Desamparados consiguió una gran victoria por 3-1 frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract y selló su clasificación a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputó en el estadio La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.
Desamparados ganó en Villa Mercedes y se metió en la final del Regional
Sportivo Desamparados consiguió una gran victoria por 3-1 frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract y selló su clasificación a la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El global cerró 7 a 1.