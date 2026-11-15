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UPCN ganó un partidazo para sostener su invicto

Los Cóndores derrotaron 3-2 a Monteros en el cierre del Tour 2 de la Superliga, en Morón. Fue la sexta victoria consecutiva de UPCN, que continúa como líder.

UPCN San Juan Vóley tuvo que trabajar hasta el último punto para cerrar el Tour 2 con una nueva victoria. Este domingo, en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, venció por 3-2 a Monteros en un partido intenso y complicado, que puso a prueba al equipo sanjuanino y le permitió sumar su sexto triunfo consecutivo en la Superliga Argentina de Vóleibol.

Los parciales fueron 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13. Por primera vez en el certamen, UPCN cedió sets, ante un rival que lo incomodó especialmente desde el saque y el contraataque. Monteros logró llevar el encuentro al tie-break y llegó a estar 13-11 arriba en el set decisivo.

Sin embargo, Los Cóndores reaccionaron en el momento más delicado, recuperaron terreno y dieron vuelta el marcador para cerrar el parcial 15-13 y quedarse con una victoria de mucho valor.

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En el goleo sanjuanino se destacaron León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16. El máximo anotador del partido fue el opuesto de Monteros, Maximiliano Geysels, con 18 tantos.

Con este resultado, UPCN completó el Tour 2 con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, luego de superar a Vélez y Boca. Así, acumula seis triunfos en seis partidos, conserva el invicto y se mantiene en lo más alto de la tabla.

La Superliga tendrá continuidad del 26 al 29 de noviembre, con el Tour 3 en Rosario. Allí, UPCN enfrentará a River Plate, Ciudad Vóley y Waiwen.

SÍNTESIS

Monteros: Elías Longo, Maximiliano Geysels, Nahuel García, Nayuán Ruiz, Santiago Ruiz, Santiago Aulisi y José Díaz (líbero). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Gonzalo Pereyra, Joaquín Villarreal, Martino Moyano, Salvador Mansilla y Patricio Alderete.

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer y Juan Simón Villarruel.

Parciales: 25-22, 18-25, 17-25, 25-23 y 13-15

Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón.

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