UPCN ganó un partidazo para sostener su invicto

Los parciales fueron 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13. Por primera vez en el certamen, UPCN cedió sets, ante un rival que lo incomodó especialmente desde el saque y el contraataque. Monteros logró llevar el encuentro al tie-break y llegó a estar 13-11 arriba en el set decisivo.

Sin embargo, Los Cóndores reaccionaron en el momento más delicado, recuperaron terreno y dieron vuelta el marcador para cerrar el parcial 15-13 y quedarse con una victoria de mucho valor.