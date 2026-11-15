UPCN ganó un partidazo para sostener su invicto

En el goleo sanjuanino se destacaron León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16. El máximo anotador del partido fue el opuesto de Monteros, Maximiliano Geysels, con 18 tantos.
Con este resultado, UPCN completó el Tour 2 con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, luego de superar a Vélez y Boca. Así, acumula seis triunfos en seis partidos, conserva el invicto y se mantiene en lo más alto de la tabla.
La Superliga tendrá continuidad del 26 al 29 de noviembre, con el Tour 3 en Rosario. Allí, UPCN enfrentará a River Plate, Ciudad Vóley y Waiwen.
SÍNTESIS
Monteros: Elías Longo, Maximiliano Geysels, Nahuel García, Nayuán Ruiz, Santiago Ruiz, Santiago Aulisi y José Díaz (líbero). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Gonzalo Pereyra, Joaquín Villarreal, Martino Moyano, Salvador Mansilla y Patricio Alderete.
UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bittar, Petar Premovic, Imanol Salazar, Matheus Alejandro, Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco y Tomás Ruiz (líberos). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Pablo Crer y Juan Simón Villarruel.
Parciales: 25-22, 18-25, 17-25, 25-23 y 13-15
Estadio: Polideportivo Gorki Grana, Morón.