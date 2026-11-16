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Un nuevo confirmado para la despedida de Tevez: las figuras que dirán presente

La última confirmación se suma a una convocatoria que reúne a excompañeros, campeones y figuras de peso de la carrera del Apache.

La despedida de Carlos Tevez en La Bombonera empieza a tomar forma y ya tiene varias figuras confirmadas. El partido se disputará el próximo 20 de diciembre y reunirá a futbolistas que compartieron distintos momentos de la carrera del exdelantero, tanto en Boca como en el fútbol internacional.

El último nombre anunciado fue el de Leandro Paredes. La confirmación llegó este lunes a través de la cuenta oficial del evento, @adiosapacheoficial, que presentó al actual capitán de Boca como uno de los protagonistas de la jornada.

Aunque nunca compartieron equipo dentro de una cancha, la organización destacó el vínculo que los une por su identificación con el Xeneize y la Selección argentina. "Su historia tiene un vínculo especial con Carlos Tevez: ambos comparten su identificación con Boca Juniors, el orgullo de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina y una trayectoria marcada por el fútbol de primer nivel", señalaron en la publicación.

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Uno de los primeros invitados confirmados fue Sergio Agüero, con quien Tevez compartió equipo en el Manchester City y en la Selección argentina. Ambos fueron protagonistas de la histórica consagración del conjunto inglés en la Premier League 2011/12, definida con el agónico gol del Kun ante Queens Park Rangers en la última jornada.

Otra presencia destacada será la de Gianluigi Buffon. El histórico arquero italiano compartió plantel con el Apache en Juventus entre 2013 y 2015 y conquistó junto a él dos títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Supercopa italiana. También disputaron la final de la Champions League 2014/15, en la que el equipo italiano cayó ante Barcelona.

Los ídolos de Boca que acompañarán a Tevez en La Bombonera

La lista también tendrá un representante muy especial para la historia del Xeneize: Martín Palermo. El máximo goleador histórico de Boca compartió plantel con Tevez durante el segundo semestre de 2004 y ambos integraron el equipo que conquistó la Copa Sudamericana de ese año.

En aquella final ante Bolívar, los dos fueron protagonistas de la consagración del conjunto dirigido por Jorge Benítez. Su presencia en La Bombonera sumará otro reencuentro entre referentes de distintas generaciones del club.

Por ahora, los invitados confirmados para la despedida son cuatro:

  • Sergio Agüero.

  • Martín Palermo.

  • Gianluigi Buffon.

  • Leandro Paredes.

La nómina podría ampliarse en las próximas semanas, mientras continúa la convocatoria para el partido del 20 de diciembre.

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