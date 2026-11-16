Un nuevo confirmado para la despedida de Tevez: las figuras que dirán presente

Uno de los primeros invitados confirmados fue Sergio Agüero, con quien Tevez compartió equipo en el Manchester City y en la Selección argentina. Ambos fueron protagonistas de la histórica consagración del conjunto inglés en la Premier League 2011/12, definida con el agónico gol del Kun ante Queens Park Rangers en la última jornada.

Otra presencia destacada será la de Gianluigi Buffon. El histórico arquero italiano compartió plantel con el Apache en Juventus entre 2013 y 2015 y conquistó junto a él dos títulos de la Serie A, una Copa Italia y una Supercopa italiana. También disputaron la final de la Champions League 2014/15, en la que el equipo italiano cayó ante Barcelona.

Los ídolos de Boca que acompañarán a Tevez en La Bombonera

La lista también tendrá un representante muy especial para la historia del Xeneize: Martín Palermo. El máximo goleador histórico de Boca compartió plantel con Tevez durante el segundo semestre de 2004 y ambos integraron el equipo que conquistó la Copa Sudamericana de ese año.

En aquella final ante Bolívar, los dos fueron protagonistas de la consagración del conjunto dirigido por Jorge Benítez. Su presencia en La Bombonera sumará otro reencuentro entre referentes de distintas generaciones del club.

Por ahora, los invitados confirmados para la despedida son cuatro:

Sergio Agüero.

Martín Palermo.

Gianluigi Buffon.

Leandro Paredes.

La nómina podría ampliarse en las próximas semanas, mientras continúa la convocatoria para el partido del 20 de diciembre.