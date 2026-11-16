San Juan logró once podios en los torneos de tiro en San Rafael

Con una delegación que combinó experiencia y semillero, los tiradores sanjuaninos que también recibieron la ayuda de la comisión directiva del Tiro federal Argentino de San Juan, lograron una cosecha total de once podios (cuatro primeros puestos, tres segundos y cuatro terceros), consolidando el gran nivel de la disciplina en la provincia, donde se destaca el desempeño de Mario Riveros , quien obtuvo cinco medallas, mientras que los hermanos Paredes se coronaron campeones por equipos en Rifle de Aire de Quebrar Mini.

Destacada actuación de Mario Riveros en San Rafael

Mario Riveros conquistó cinco medallas en distintas modalidades: Fue primero en las dos pruebas de 50 metros: 50m Rifle Tendido con un puntaje de 604,2 y repitió el oro en 50m Rifle Tres Posiciones con 539 unidades. Además, sumó un valioso segundo puesto en Tres Posiciones Carabina Neumática por la Copa Municipalidad de San Rafael, y obtuvo el tercer lugar en 10m Rifle de Aire (Hombres Mayores) con 591,7 puntos, marca que también le permitió clasificarse en el 6° puesto general para disputar la Final Olímpica de la Copa Challenger.