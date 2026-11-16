El Tiro Federal Argentino de San Juan, institución que cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia, cerró un fin de semana inolvidable en el polígono de San Rafael, Mendoza, donde se disputaron de manera conjunta la 4ª Edición del Torneo Internacional Trasandino y la 2ª Edición del Torneo Binacional de Equipos Provinciales de Tiro, del 13 al 15 de noviembre de 2026.
San Juan logró once podios en los torneos de tiro en San Rafael
La delegación sanjuanino consiguió grandes resultados en la 4ª Edición del Torneo Internacional Trasandino y la 2ª Edición del Torneo Binacional de Equipos Provinciales de Tiro.