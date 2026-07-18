- La Selección argentina termina su preparación para la gran final del Mundial que disputará este domingo ante España.
- El plantel se entrenó desde las 12:30 en el Red Bulls Performance Center, del estado de Nueva Jersey. Los primeros 15 minutos fueron abiertos para la prensa.
- Lionel Scaloni prepara la formación inicial, que podría tener dos cambios en relación al partido con Inglaterra.
- Gonzalo Montiel y Nahuel Molina pelean por la lateral derecho; Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nico González disputan un lugar en el mediocampo.
- A partir de las 18 horas de Argentina, los hinchas albicelestes protagonizarán un banderazo en el Times Square de Nueva York.
- La final se jugará el domingo desde las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será transmitida por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.
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Scaloni mueve las piezas de cara a la gran final: tormenta, misterio con las pecheras
El DT probó variantes en una práctica que arrancó demorada por el clima. Evaluó a 13 futbolistas y sembró incógnitas en el once titular mientras Nueva Jersey y Times Square ya vibran con el color argentino.