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Scaloni mueve las piezas de cara a la gran final: tormenta, misterio con las pecheras

El DT probó variantes en una práctica que arrancó demorada por el clima. Evaluó a 13 futbolistas y sembró incógnitas en el once titular mientras Nueva Jersey y Times Square ya vibran con el color argentino.

  • La Selección argentina termina su preparación para la gran final del Mundial que disputará este domingo ante España.
  • El plantel se entrenó desde las 12:30 en el Red Bulls Performance Center, del estado de Nueva Jersey. Los primeros 15 minutos fueron abiertos para la prensa.
  • Lionel Scaloni prepara la formación inicial, que podría tener dos cambios en relación al partido con Inglaterra.
  • Gonzalo Montiel y Nahuel Molina pelean por la lateral derecho; Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nico González disputan un lugar en el mediocampo.
  • A partir de las 18 horas de Argentina, los hinchas albicelestes protagonizarán un banderazo en el Times Square de Nueva York.
  • La final se jugará el domingo desde las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será transmitida por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.

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