Las Águilas le ganaron 6-0 a Francia y siguen firmes en el Mundial

También tuvo una actuación destacada Julieta Fernández, quien convirtió en dos oportunidades. El sexto tanto argentino fue obra de Valentina Fernández, para completar la goleada.

Con el 6-0 definitivo, Argentina alcanzó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones y continúa avanzando en un Grupo A que también integran España, Chile, Francia y Suiza. El próximo desafío será justamente ante las españolas, uno de los cruces de mayor exigencia de la primera fase.

Las Águilas tendrán poco tiempo para descansar. Este martes 6 de octubre, desde las 20, Argentina enfrentará a España por la tercera fecha del grupo.

Será un partido importante para medir el rendimiento del seleccionado ante uno de los rivales de mayor jerarquía de la zona y para empezar a definir las posiciones de cara a la continuidad del Mundial.

La Selección dirigida por Darío Giuliani llega con números contundentes: dos partidos jugados, dos triunfos y 11 goles convertidos.

El Mundial también se vive por Canal 8

Todo el camino de Las Águilas en Paraguay se puede seguir desde San Juan a través de Canal 8, que es la pantalla del Mundial de hockey de los World Skate Games en la provincia.

La transmisión permite acompañar a la Selección Argentina durante su participación en la competencia y seguir también los distintos partidos que forman parte del gran evento internacional que se desarrolla en Paraguay.

Por eso, después de la goleada ante Francia, la próxima cita ya tiene horario: Argentina vs. España, este martes a las 20. Las Águilas van por otro paso importante en el Mundial.