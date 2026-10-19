La vuelta a casa, entre la emoción del plantel y el adiós de dos históricos

Uno de los momentos más emotivos fue el de Constantino Acevedo. El arquero se mostró visiblemente conmovido al tomar la palabra y no pudo completar su testimonio. En medio de la emoción, alcanzó a agradecer el apoyo recibido y destacó especialmente el acompañamiento de los sanjuaninos.

Facundo Bridge también puso el acento en el respaldo que recibió el plantel durante la competencia. “La verdad es que siempre es importante el apoyo de la familia, también de la gente que estuvo allá y de la gente que apoyó desde acá de Argentina”, expresó. Aunque reconoció que el desenlace no fue el que todos esperaban, destacó la unión del grupo y la importancia de volver a encontrarse con sus seres queridos.

“Lamentablemente, no fue el final que todos queríamos, pero al final lo que importa creo que es esto, es la unión de todos nosotros”, sostuvo. También remarcó que, después de la tristeza inicial, el objetivo será volver al trabajo en los clubes para intentar ganarse nuevamente un lugar en el seleccionado.

Ezequiel Mena, por su parte, valoró el reencuentro con sus afectos después de una final que se definió desde el punto penal. “En estos momentos, que uno está medio triste todavía, lo más lindo es volver a verlos, estar con ellos y juntar pilas de vuelta”, fue una de las reflexiones que dejó el plantel durante su llegada. La mirada, pese al golpe de la derrota, también estuvo puesta en el futuro y en la posibilidad de volver a representar al país.

El regreso tuvo un significado especial para Lucas Ordóñez, capitán del equipo, que disputó su último Mundial. El jugador reveló que la decisión de despedirse de las Copas del Mundo ya estaba tomada antes de la final frente a Francia y que se la había comunicado a sus compañeros, su esposa y sus hijos.

“Este era mi último Mundial”, afirmó. También destacó el papel de su familia, que lo alentó para afrontar la última competencia internacional con la camiseta argentina, y expresó su confianza en los jóvenes que vienen creciendo en el hockey nacional.

La derrota por penales dejó una sensación amarga, pero Ordóñez puso en valor el recorrido del equipo y la importancia de mantenerse entre los mejores del mundo. “Para ganar campeonatos hay que jugar finales, hay que estar ahí”, sostuvo.

El capitán también repasó el esfuerzo que exige alcanzar esas instancias y se mostró tranquilo por haberlo dado todo para llegar en condiciones. “Me voy con la tranquilidad de que se dejó todo”, expresó. Después de ocho participaciones mundialistas y siete finales, continuará acompañando a la Selección desde otro lugar.

El último en hablar fue José Luis Páez, quien confirmó el final de su ciclo como entrenador del seleccionado. “Llegó el final de mi etapa como entrenador del seleccionado”, afirmó tras la definición en Asunción.

El técnico explicó que la continuidad del cuerpo de trabajo dependerá de las decisiones del Comité Nacional y mencionó a Diego Mir y Reinaldo García como posibles nombres para asumir la conducción, aunque aclaró que no tiene certezas sobre quiénes seguirán.

Después de una extensa trayectoria ligada al hockey sobre patines, Páez sostuvo que su prioridad será descansar antes de definir su futuro profesional. “Ya di lo que tenía que dar. Fue una vida muy longeva la mía con este deporte y estaré agradecido toda la vida”, expresó.

La llegada a San Juan cerró una campaña que volvió a colocar a la Argentina en una final mundialista y estuvo atravesada por dos despedidas importantes; la de Páez como entrenador y la de Ordóñez como jugador mundialista.