El peso de San Juan en el hockey mundial y el reclamo de Bonadeo

La Selección argentina masculina se consagró subcampeona mundial tras perder por penales ante Francia. El equipo femenino también obtuvo la medalla de plata, mientras que el seleccionado masculino Sub 19 consiguió el bronce. Sin embargo, para el periodista, esos resultados no tuvieron una repercusión acorde con su importancia.

“Hoy hay que hurgar y rasquetear en todos lados, no tanto en redes, pero sí en los portales, para encontrar noticias”, afirmó al comparar la difusión de los logros del hockey con la atención que reciben otras disciplinas.

En su análisis, Bonadeo puso el foco en el lugar que ocupa San Juan dentro del hockey sobre patines. Si bien reconoció la tradición de clubes de Buenos Aires, remarcó que el mayor arraigo de este deporte se concentra en Cuyo, especialmente en la provincia.

“El aspecto más fuerte, el más poderoso que tiene el hockey sobre patines está en Mendoza y especialmente en San Juan”, expresó.

También destacó el aporte sanjuanino a los seleccionados que compitieron en Asunción. Según señaló, las jugadoras de la provincia representaron más del 60% de los planteles argentinos femeninos de las categorías Sub 19 y mayores que participaron del torneo.

El periodista recordó además el Mundial disputado en San Juan en 2022, cuando el estadio Aldo Cantoni estuvo colmado para la final femenina. En aquella oportunidad, Argentina venció 3 a 0 a España y se consagró campeona ante un público que acompañó de cerca al seleccionado.

Para Bonadeo, esa imagen refleja la importancia de organizar competencias internacionales en lugares donde el hockey forma parte de la identidad deportiva y cuenta con un fuerte respaldo popular.

“Cuidemos más al deporte y tratemos de que los mundiales se jueguen en lugares donde, por ejemplo, como en el Cantoni, haya semejante pasión”, planteó.

En contraste, cuestionó las condiciones en las que se disputó el torneo en Asunción, donde observó un estadio de dimensiones reducidas y con escasa presencia de público.

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Bonadeo también puso en perspectiva la trayectoria de la Argentina, que suma seis títulos mundiales en la categoría masculina y continúa compitiendo en las instancias decisivas de los principales torneos internacionales.

“Argentina es una potencia”, afirmó al insistir en que los resultados deportivos no se corresponden con el espacio que el hockey sobre patines ocupa en los medios nacionales. En su análisis, además, advirtió sobre una mirada que deja en segundo plano a disciplinas con fuerte desarrollo fuera de Buenos Aires.

El periodista definió al hockey sobre patines como un deporte “fascinante” y “muy fácil de ver”, por su velocidad, habilidad y atractivo como espectáculo. También amplió su cuestionamiento a la cobertura de otras disciplinas que, según consideró, pierden visibilidad cuando dejan de ocupar el centro de la atención mediática.

“A veces pareciera también en el deporte que la Argentina tiene solamente algunos compartimentos estancos”, concluyó.

Su planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al hockey sobre patines argentino: cómo convertir los resultados internacionales en una mayor presencia mediática. Para San Juan, donde la disciplina tiene una tradición consolidada, el reclamo también apunta a reconocer el lugar que ocupa la provincia en la formación de jugadores y jugadoras y en el acompañamiento a los seleccionados nacionales.