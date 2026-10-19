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Fue a visitar a su mamá por el Día de la Madre y terminó en el quirófano

Micaela sufrió una fractura de cráneo y otros traumatismos luego de ser embestida por un automóvil el domingo, cuando iba a visitar a su mamá por el Día de la Madre. Fue trasladada a quirófano por la gravedad de las lesiones y continúa bajo atención médica.

Micaela Jorgelina Arce, una mujer de 35 años y madre de cinco hijos, pelea por su vida después de sufrir un grave accidente de tránsito en Chimbas. El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, cuando se dirigía a visitar a su mamá por el Día de la Madre.

El impacto le provocó una fractura de cráneo, hematomas y diversos traumatismos que requirieron atención médica urgente.

El hecho se registró alrededor de las 16 en Villa Mariano Moreno, en las inmediaciones de calle 3 de Febrero, dentro del barrio 2 de Abril. Mientras continúa la atención de la víctima, la investigación judicial busca establecer cómo se produjo el accidente.

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De acuerdo con la información revelada por 0264, el automóvil circulaba de sur a norte cuando el conductor habría intentado esquivar a varias personas que se encontraban sobre el costado oeste de la calzada. En ese momento había una importante presencia de vecinos por los festejos del Día de la Madre.

Según los testimonios del hermano de Micaela y del propio automovilista, durante la maniobra el conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra un pilar. En esas circunstancias, el rodado golpeó a la mujer en uno de sus hombros y la hizo caer al suelo, donde se golpeó fuertemente la cabeza.

La gravedad de las lesiones

Tras el accidente, personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y le brindó las primeras atenciones. Debido a la gravedad del cuadro, Micaela fue trasladada a un centro de salud y posteriormente llevada a quirófano.

La fractura de cráneo y los demás traumatismos marcaron la gravedad del episodio. La mujer es madre de cinco hijos y había salido para compartir el Día de la Madre con su mamá cuando fue atropellada.

Por el momento, la información disponible no precisa una evolución médica actualizada. La investigación continúa para reconstruir las circunstancias del siniestro y determinar cómo el conductor perdió el control del automóvil.

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