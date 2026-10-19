San Juan recibió a la Selección tras ser Subcampeona del mundo

El regreso estuvo atravesado por la emoción de una definición que se escapó por muy poco. Argentina empató 2-2 con Francia durante el tiempo reglamentario y el alargue, pero el conjunto europeo se impuso 2-1 en los penales y conquistó su primer título mundial.

Ezequiel Mena y Lucas Martínez marcaron los goles argentinos en la final, en un partido que mantuvo la expectativa hasta la última instancia. La delegación tenía previsto llegar a las 15.20, aunque el vuelo sufrió demoras durante su recorrido desde Buenos Aires hacia San Juan.

El camino de la Albiceleste tuvo un comienzo adverso, con una derrota ante Francia en la fase inicial. Sin embargo, el equipo logró recuperarse con victorias frente a Angola y Chile, avanzó a los cuartos de final y eliminó a Italia para meterse entre los cuatro mejores.

En semifinales protagonizó uno de los partidos más intensos del campeonato. Argentina empató 2-2 con España y consiguió el pase a la final tras imponerse en la definición por penales, en una actuación que alimentó la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo.

El regreso a San Juan también marcó un momento especial para dos referentes del seleccionado. José Luis “Negro” Páez dirigió su último Mundial al frente de Argentina, después de haber conducido al equipo a la consagración de 2022 en el estadio Aldo Cantoni.

También fue la última Copa del Mundo para Lucas Ordóñez como jugador de la Selección. El capitán, uno de los referentes del plantel, cerró así su recorrido mundialista con una nueva final y una medalla de plata.

Aunque el título quedó en manos de Francia, Argentina volvió a ubicarse entre los protagonistas del hockey sobre patines internacional. La delegación regresó a casa con el subcampeonato y el recorrido de un equipo que peleó hasta el final por la gloria.