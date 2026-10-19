La Justicia porteña rechazó este lunes la oferta de $150.000.000 que hizo Matías Morla a los herederos de Diego Armando Maradona. El último apoderado y representante del astro futbolístico había hecho la propuesta de "probation", a cambio de suspender el juicio en el que debe ser juzgado por presunta administración fraudulenta de las marcas del "Diez". De esta manera, quedó confirmado el avance del expediente hacia el juicio oral.
Morla irá a juicio oral por las marcas de Maradona y le rechazaron su oferta de $150 millones
El magistrado denegó la propuesta que hizo el abogado a los hijos del exfutbolista para evitar esa instancia judicial. La resolución también alcanza a otros cuatro imputados, entre ellos dos hermanas y un cuñado del astro.