Morla irá a juicio oral por las marcas de Maradona y le rechazaron su oferta de $150 millones

El planteo había sido presentado en una causa que investiga el manejo de los derechos comerciales asociados al nombre de Maradona y el destino de los ingresos generados por esos negocios. La disputa involucra a los herederos del exfutbolista, que se habían opuesto a la suspensión del proceso durante una audiencia realizada el 28 de septiembre pasado.

Además de a Morla, la decisión judicial alcanza también a las hermanas de Diego, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, al cuñado Maximiliano Pomargo y al exempleado Sergio Garmendia, quienes habían solicitado acceder al mismo beneficio. La investigación apunta a determinar si hubo maniobras que perjudicaron los intereses patrimoniales de los hijos del exjugador.

Dalma y Gianinna Maradona, representadas por los abogados Alfredo Huber y Diego Mayol, habían cuestionado la propuesta. Tras conocerse el fallo, Huber manifestó a La Nación su conformidad con la decisión judicial y sostuvo que el pedido de "probation" debía contemplar seriamente la reparación del daño.

La resolución no define la responsabilidad penal de los acusados, que deberá discutirse en el juicio. La defensa de Morla todavía puede recurrir ante la Cámara de Casación, por lo que el desarrollo del proceso dependerá de los próximos pasos judiciales.