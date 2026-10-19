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Morla irá a juicio oral por las marcas de Maradona y le rechazaron su oferta de $150 millones

El magistrado denegó la propuesta que hizo el abogado a los hijos del exfutbolista para evitar esa instancia judicial. La resolución también alcanza a otros cuatro imputados, entre ellos dos hermanas y un cuñado del astro.

La Justicia porteña rechazó este lunes la oferta de $150.000.000 que hizo Matías Morla a los herederos de Diego Armando Maradona. El último apoderado y representante del astro futbolístico había hecho la propuesta de "probation", a cambio de suspender el juicio en el que debe ser juzgado por presunta administración fraudulenta de las marcas del "Diez". De esta manera, quedó confirmado el avance del expediente hacia el juicio oral.

La decisión fue tomada por el juez Juan Giúdice Bravo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17. La propuesta de la defensa contemplaba el millonario pago para evitar el procedimiento, pero el magistrado consideró que no constituía una reparación suficiente del perjuicio investigado.

En su resolución, el juez señaló que los ofrecimientos no incluían medidas para abordar la situación de las sociedades y las marcas cuya explotación está cuestionada. También sostuvo que los montos propuestos no guardaban una relación razonable con la capacidad económica de los imputados ni con las características del daño denunciado.

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El planteo había sido presentado en una causa que investiga el manejo de los derechos comerciales asociados al nombre de Maradona y el destino de los ingresos generados por esos negocios. La disputa involucra a los herederos del exfutbolista, que se habían opuesto a la suspensión del proceso durante una audiencia realizada el 28 de septiembre pasado.

Además de a Morla, la decisión judicial alcanza también a las hermanas de Diego, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, al cuñado Maximiliano Pomargo y al exempleado Sergio Garmendia, quienes habían solicitado acceder al mismo beneficio. La investigación apunta a determinar si hubo maniobras que perjudicaron los intereses patrimoniales de los hijos del exjugador.

Dalma y Gianinna Maradona, representadas por los abogados Alfredo Huber y Diego Mayol, habían cuestionado la propuesta. Tras conocerse el fallo, Huber manifestó a La Nación su conformidad con la decisión judicial y sostuvo que el pedido de "probation" debía contemplar seriamente la reparación del daño.

La resolución no define la responsabilidad penal de los acusados, que deberá discutirse en el juicio. La defensa de Morla todavía puede recurrir ante la Cámara de Casación, por lo que el desarrollo del proceso dependerá de los próximos pasos judiciales.

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