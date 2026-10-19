Del Potro fue nominado para entrar al Salón de la Fama del Tenis: con quiénes compite

Otro de sus hitos fue la Copa Davis de 2016, cuando lideró al equipo argentino hacia su primer título en la competencia. También ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en Río de Janeiro 2016.

Entre sus competidoras femeninas en la categoría de jugadores está Ash Barty, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres títulos individuales de Grand Slam: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022. La australiana se retiró en 2022 cuando ocupaba el primer puesto del ranking mundial.

La otra candidata mujer es Svetlana Kuznetsova, extenista rusa que conquistó cuatro títulos de Grand Slam entre singles y dobles. En individuales ganó el US Open de 2004 y Roland Garros de 2009, mientras que en dobles se consagró en el Abierto de Australia en 2005 y 2012. Al igual que Del Potro, ya había formado parte de la votación anterior.

En tanto, el contrincante masculino esta vez es Shingo Kunieda, el nipón estrella de la categoría de Tenis en Silla de Ruedas. Se consagró cuatro veces como medallista de oro paralímpico y en 28 ocasiones en Grand Slam en singles.

La votación de los fanáticos permanecerá abierta hasta el domingo 25 de octubre. Sus resultados se combinarán con los votos de un grupo integrado por periodistas, historiadores del tenis y miembros del Salón de la Fama. Para ingresar, cada candidato deberá alcanzar al menos el 75% de los votos combinados; los nombres elegidos se anunciarán en noviembre.