Alberto Fernández reivindicó su lealtad a Cristina y aseguró que está dispuesto a ayudarla

El exmandatario también calificó de “absolutamente injusta” la situación que atraviesa Cristina y sostuvo que está dispuesto a colaborar con ella dentro de sus posibilidades. “Frente a la injusticia, me rebelo”, expresó.

Durante la entrevista, Fernández se detuvo en su propia definición de lealtad y planteó que no debe entenderse como un intercambio entre dos personas.

“La lealtad no es sometimiento, la lealtad es un profundo amor por el otro, tan profundo que no abandonás al otro por ninguna circunstancia”, sostuvo. Luego agregó que seguirá siendo leal incluso si ese compromiso no es correspondido.

La reflexión adquiere otra dimensión al recordar la relación entre ambos durante la gestión compartida entre 2019 y 2023. Las diferencias entre el entonces presidente y su vicepresidenta quedaron expuestas en distintos momentos de aquel gobierno y marcaron una distancia política que se mantuvo después de dejar la Casa Rosada.

Sin embargo, Fernández eligió ahora destacar la permanencia de su compromiso personal con Cristina. Su mensaje no incluyó anuncios de una reconciliación política ni precisiones sobre qué tipo de ayuda podría ofrecerle, pero sí una declaración explícita de disponibilidad.

Así, el expresidente volvió a ubicarse cerca de la exmandataria en el plano discursivo, con una promesa que pone el acento en la lealtad incluso después de las diferencias. Una definición que, en la política, suele tener tanto peso por lo que afirma como por la historia que obliga a recordar.