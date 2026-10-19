Nueva fecha del Track Day en el Villicum con más de sesenta autos deportivos

También estará disponible la modalidad Track Sessions, que permite elegir entre dos tandas de 20 minutos por $220.000 o tres tandas por $290.000. En esta alternativa no se incluye cronometraje.

Los valores adicionales son de $65.000 para un piloto extra y $40.000 para un copiloto. El seguro médico AAV tiene un costo de $35.000 y se abona directamente en el autódromo.

Las preinscripciones se encuentran abiertas y la ficha de inscripción está disponible en el perfil oficial del evento.

La jornada también estará abierta al público, que podrá ingresar desde las 10 hasta las 18 horas y disfrutar de los boxes, una exposición de vehículos, sorteos para participar como copiloto, propuestas gastronómicas y otras actividades.https://www.passline.com/sitio-evento/track-day-villicum.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $19.000 y se pueden adquirir a través de Passline, en el siguiente enlace: https://www.passline.com/sitio-evento/track-day-villicum.

Los menores de 10 años ingresan sin cargo y el estacionamiento en la zona general será gratuito.

De esta manera, el Villicum se prepara para recibir una nueva edición de Track Day Argentina, con una propuesta que combina la experiencia de manejo en circuito para los participantes y el atractivo de los autos deportivos para los aficionados al automovilismo.