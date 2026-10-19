Paredes entrenó a la par del grupo y Arruabarrena define si juega de arranque

Según pudo saber este medio, Paredes se sometió a un tratamiento con plasma rico en plaquetas, algo que ya hizo antes de la Copa del Mundo 2026, cuando sufrió una lesión similar. Se trata de una técnica adoptada por Julián Álvarez y Xavi Hernández de cara al torneo de este año y el de 2010; y otros deportistas como Tiger Woods y Rafael Nadal.

El mediocampista campeón del mundo quiere estar presente en este encuentro clave para el Xeneize y trabaja con ese objetivo. En el entorno del equipo hay optimismo por su evolución, aunque la prioridad es evitar que la lesión se agrave en un partido de alta intensidad.

La confirmación de la formación llegará en las horas previas al encuentro. La decisión de incluirlo entre los titulares o reservarlo como una alternativa desde el banco será el último interrogante de Arruabarrena antes de la revancha en el mítico estadio brasileño.