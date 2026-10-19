Boca recibió una noticia alentadora en la previa de la revancha ante Vasco da Gama: Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y "respondió bien" a las exigencias físicas en la práctica realizada en Río de Janeiro.
Paredes entrenó a la par del grupo y Arruabarrena define si juega de arranque
El capitán respondió bien a la exigencia física en Río de Janeiro, a diez días del desgarro en el isquiotibial derecho y a poco más de 24 horas del partido de vuelta ante Vasco da Gama por el pase a la final de la Copa Sudamericana.