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Paredes entrenó a la par del grupo y Arruabarrena define si juega de arranque

El capitán respondió bien a la exigencia física en Río de Janeiro, a diez días del desgarro en el isquiotibial derecho y a poco más de 24 horas del partido de vuelta ante Vasco da Gama por el pase a la final de la Copa Sudamericana.

Boca recibió una noticia alentadora en la previa de la revancha ante Vasco da Gama: Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y "respondió bien" a las exigencias físicas en la práctica realizada en Río de Janeiro.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará este martes al conjunto brasileño por la semifinal de la Copa Sudamericana, en el Maracaná. La decisión es que Paredes juegue. La principal incógnita pasa por determinar si el capitán estará entre los titulares o si comenzará el encuentro en el banco de suplentes, para ingresar de acuerdo con las necesidades del partido.

El mediocampista se recupera de un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió ante Instituto de Córdoba, el pasado viernes 9 de octubre. Aunque los tiempos habituales de recuperación hacían difícil su presencia, la evolución fue favorable y el futbolista intensificó los trabajos para llegar al compromiso decisivo en el Maracaná.

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Según pudo saber este medio, Paredes se sometió a un tratamiento con plasma rico en plaquetas, algo que ya hizo antes de la Copa del Mundo 2026, cuando sufrió una lesión similar. Se trata de una técnica adoptada por Julián Álvarez y Xavi Hernández de cara al torneo de este año y el de 2010; y otros deportistas como Tiger Woods y Rafael Nadal.

El mediocampista campeón del mundo quiere estar presente en este encuentro clave para el Xeneize y trabaja con ese objetivo. En el entorno del equipo hay optimismo por su evolución, aunque la prioridad es evitar que la lesión se agrave en un partido de alta intensidad.

La confirmación de la formación llegará en las horas previas al encuentro. La decisión de incluirlo entre los titulares o reservarlo como una alternativa desde el banco será el último interrogante de Arruabarrena antes de la revancha en el mítico estadio brasileño.

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