Milei viaja a España tras su visita a Neuquén: se trata de la tercera vez en 2026

Más tarde, a las 8, Milei se reunirá con el economista y profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también participará de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

La agenda continuará a las 10 con una actividad en la Fundación Disenso. Al mediodía, el Presidente mantendrá un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales referentes del Partido Popular.

A las 14, Milei tiene prevista una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16, emprenderá el regreso a la Argentina.

La comitiva presidencial tiene previsto arribar a Buenos Aires el jueves 22 a las 8. Tras el viaje, Milei retomará sus actividades el viernes, cuando participará de la cena anual de la Fundación Faro.

Una agenda con perfil político e ideológico

La visita vuelve a ubicar al Presidente argentino en el escenario político español, donde mantiene vínculos con dirigentes y espacios ideológicamente cercanos. El viaje coincide con la campaña para los comicios adelantados al 29 de noviembre, en los que Milei respalda a las agrupaciones de derecha.

Consultado sobre los viajes presidenciales al exterior, Ravier sostuvo que todas las visitas de Milei son oficiales.

El desplazamiento se produce después de su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde defendió las reformas económicas de su gestión y destacó el crecimiento de la producción energética.

A su regreso, el mandatario retomará la agenda local, mientras el Gobierno también tiene previstas reuniones políticas, actividades parlamentarias y compromisos de distintos integrantes del Gabinete durante la semana.