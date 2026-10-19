Se viene la triple competencia internacional de BMX Racing: los detalles

El evento había sido anunciado oficialmente en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Bicicross y contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. La llegada de cientos de pilotos y acompañantes también posiciona a la provincia como sede de grandes competencias y como punto de encuentro para el deporte regional.
La actividad tendrá una programación completa durante las tres jornadas, con distintas instancias de competencia para los pilotos participantes.
Jueves 22 octubre
13 a 19:20 horas: entrenamientos.
Viernes 23 octubre – 9° fecha de Campeonato Argentino
9 horas: acto inaugural.
9:20 horas: inicio de competencias.
Premiación al término de la última carrera final.
15 a 18: entrenamientos para Iberoamericano y Latina.
Sábado 24 octubre – Campeonato Iberoamericano
9 a 9:30 horas: entrada en calor (warm up) para categorías Championship.
9:40 horas: acto inaugural de Campeonato Iberoamericano y Copa Latina.
10 horas: inicio de competencias.
15 horas: premiación.
Domingo 25 octubre – Copa Latina.
9 a 9:30 horas: entrada en calor (warm up) para categorías Championship.
9:40 horas: inicio de competencias.
10 horas: congresillo técnico.
10:30 horas: reunión de delegados.
15 horas: premiación.
El BMX Racing vuelve a poner a San Juan en el mapa del bicicross sudamericano, con una pista preparada para recibir a cientos de protagonistas y vivir tres jornadas a pura velocidad, competencia y deporte.