La TV Pública y Radio Nacional transmitirán el Mundial de Fútbol 2026

Los partidos de la Selección argentina podrán verse de manera abierta durante el Mundial 2026. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute el equipo nacional en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en el marco de un acuerdo comercial que no demandará el uso de fondos provenientes de impuestos.