San Juan tendrá subsidio eléctrico ampliado durante el verano

La decisión fue formalizada a través de la Resolución N.º 13/26, con fecha 16 de enero de 2026, y responde a criterios climáticos definidos a partir de parámetros técnicos del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), contemplados en la norma 11603:2012. Sin embargo, dichos criterios han sido objeto de cuestionamientos, ya que —según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)— no reflejan plenamente el impacto del cambio climático reciente ni las condiciones extremas que se registran en la región.

En este contexto, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) había solicitado la inclusión de San Juan en la categoría de “Zona Muy Cálida”, lo que permitiría elevar el Consumo Base Subsidiado a 550 kWh mensuales. Ante la resolución nacional, el organismo provincial presentó la Nota E.P.R.E. N.º 00983/26, mediante la cual impugnó formalmente la medida e interpuso un Reclamo Impropio ante la Secretaría de Energía de la Nación, en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.