La Secretaría de Energía de la Nación resolvió incluir a la provincia de San Juan dentro de la categoría de “Zona Cálida” a los efectos de la asignación de subsidios al consumo de energía eléctrica. La medida establece un Consumo Base Subsidiado de hasta 370 kWh mensuales durante los meses de diciembre, enero y febrero, un umbral superior al vigente para las zonas templadas del país, que es de 300 kWh por mes.
San Juan tendrá subsidio eléctrico ampliado durante el verano
