San Juan tendrá subsidio eléctrico ampliado durante el verano

La Secretaría de Energía de la Nación resolvió incluir a la provincia de San Juan dentro de la categoría de “Zona Cálida”. La medida establece un Consumo Base Subsidiado de hasta 370 kWh mensuales durante los meses de diciembre, enero y febrero

La Secretaría de Energía de la Nación resolvió incluir a la provincia de San Juan dentro de la categoría de “Zona Cálida” a los efectos de la asignación de subsidios al consumo de energía eléctrica. La medida establece un Consumo Base Subsidiado de hasta 370 kWh mensuales durante los meses de diciembre, enero y febrero, un umbral superior al vigente para las zonas templadas del país, que es de 300 kWh por mes.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución N.º 13/26, con fecha 16 de enero de 2026, y responde a criterios climáticos definidos a partir de parámetros técnicos del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), contemplados en la norma 11603:2012. Sin embargo, dichos criterios han sido objeto de cuestionamientos, ya que —según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)— no reflejan plenamente el impacto del cambio climático reciente ni las condiciones extremas que se registran en la región.

En este contexto, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) había solicitado la inclusión de San Juan en la categoría de “Zona Muy Cálida”, lo que permitiría elevar el Consumo Base Subsidiado a 550 kWh mensuales. Ante la resolución nacional, el organismo provincial presentó la Nota E.P.R.E. N.º 00983/26, mediante la cual impugnó formalmente la medida e interpuso un Reclamo Impropio ante la Secretaría de Energía de la Nación, en los términos del artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Desde el E.P.R.E. se solicitó la reconsideración de lo resuelto, con el objetivo de equiparar a San Juan con otras regiones del país que presentan condiciones climáticas extremas similares. El reclamo apunta a garantizar un esquema de subsidios más acorde a las altas temperaturas que caracterizan a la provincia durante el verano, donde el uso intensivo de sistemas de refrigeración impacta de manera directa en el consumo eléctrico de los hogares.

