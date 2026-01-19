"
Crece el escándalo en torno a Demichelis y su actual pareja

Según trascendió quien era pareja de Micaela Benítez no sabía que ella tenía una relación con el exjugador. Ella no le habría contado y tampoco había terminado la relación que tenía.

Hace unos días se conocieron las fotos de la tensa discusión a los gritos y gestos de Martín Demichelis con su nueva novia Micaela Benítez en las playas de Punta del Este.

Lo cierto es que en medio del revuelo de aquellas imágenes, se conoció un polémico dato referido al ex de Evangelina Anderson y su actual relación sentimental.

Según comentaron en el ciclo Infama (América Tv), las fechas del inicio del romance entre el DT y su joven novia no cerrarían del todo y esto habría derivado en el abrupto final de la anterior relación de ella.

"Quien estaría furioso sería la ex pareja de Micaela porque se enteró por esas imágenes que ellos están teniendo una relación", dijo el periodista Oliver Quiroz, haciendo referencia al video de la discusión de Martín Demichelis y la joven en la playa.

A lo que amplió al respecto: "Ahora es la ex pareja porque ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaba la relación. Se pisan las fechas, estaban saliendo, ahí (él) dio por terminado".

"Se enteró por esas imágenes que estaba saliendo con Martín Demichelis", dijo sobre el motivo por el que la ex pareja de Micaela, un empresario de perfil bajo, habría decidido cortar con el vínculo al enterarse de ese escándalo en Punta del Este.

Quiroz explicó además que el ex de Micaela es "un empresario conocido en su rubro que no quiere hablar ni quiere que lo nombremos".

Además, en el programa que conduce Marcela Tauro se mostró el mensaje que le envió la producción a este hombre quien optó por no meterse en el tema.

"Hola, un gusto. Primero gracias por interesarse, la verdad no me gusta meterme en polémica ni chushmeríos, tengo otro perfil más profesional y no me suma en nada, así que disculpame pero prefiero mantenerme al margen del escándalo", comentó con total amabilidad y sin meterse en el conflicto mediático.

FUENTE: PrimiciasYa

