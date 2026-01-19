Todo lo que necesitás saber para cruzar por Agua Negra este lunes

Horarios y seguridad vial El paso fronterizo, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, funciona en su horario establecido de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades recordaron a los conductores las siguientes obligaciones y recomendaciones:

Luces y velocidad: Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad.