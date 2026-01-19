El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para la circulación vehicular. En plena temporada estival, el corredor que une la provincia con la Región de Coquimbo mantiene su operatividad bajo normativas de seguridad específicas.
Todo lo que necesitás saber para cruzar por Agua Negra este lunes
Gobierno confirmó que el tránsito por la Ruta Nacional 150 opera con normalidad este lunes 19 de enero. Personal de Vialidad Nacional continúa trabajando en la zona.