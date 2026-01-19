"
Todo lo que necesitás saber para cruzar por Agua Negra este lunes

Gobierno confirmó que el tránsito por la Ruta Nacional 150 opera con normalidad este lunes 19 de enero. Personal de Vialidad Nacional continúa trabajando en la zona.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra se encuentra habilitado para la circulación vehicular. En plena temporada estival, el corredor que une la provincia con la Región de Coquimbo mantiene su operatividad bajo normativas de seguridad específicas.

Horarios y seguridad vial El paso fronterizo, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, funciona en su horario establecido de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades recordaron a los conductores las siguientes obligaciones y recomendaciones:

Luces y velocidad: Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad.

Mantenimiento en ruta: Se debe transitar con precaución debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que realiza tareas de mantenimiento en diversos tramos del camino.

