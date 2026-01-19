"
Blue Monday 2026: por qué el 19 de enero es el día más triste del año

Nació a partir de una formula matemática creada en 2005.

Cada tercer lunes de enero circula la misma advertencia: no es un lunes cualquiera. La fecha es señalada como el “Blue Monday”, el supuesto “día más triste del año”, una etiqueta que va más allá de la clásica mala fama del inicio de semana y que vuelve a instalarse en redes, medios y conversaciones cotidianas.

El concepto nació en 2005, cuando el psicólogo británico Cliff Arnall difundió una fórmula que pretendía medir el bajón anímico típico de esta época: clima frío, deudas post fiestas, metas incumplidas y motivación en baja. Desde entonces, el término se repite cada enero, aunque la comunidad científica pone en duda su validez y lo vincula más con una campaña publicitaria que con un hallazgo real.

Por qué es el día más triste del año

El 19 de enero, tercer lunes del año, volvió a quedar marcado en el calendario como el supuesto “día más triste”, una idea que se apoya en una fórmula creada por Cliff Arnall. El psicólogo británico intentó explicar con números por qué esta fecha concentraría más bajón anímico que el resto.

En su planteo incluyó variables como el clima invernal en Europa, el tiempo transcurrido desde Navidad y Año Nuevo y el desgaste de las promesas de inicio de año. La lógica es simple: pasan las fiestas, aparecen las obligaciones y muchas metas ya empiezan a quedar en el camino, lo que alimenta la sensación de desmotivación.

Arnall, entonces colaborador de la Universidad de Cardiff, presentó esa ecuación como una forma de traducir en términos “científicos” el malestar típico de enero, aunque su validez fue cuestionada desde el inicio por la comunidad académica.

[W+(D-d)]xTQ/MxNA

La W representa al clima, la D son las deudas, la d es el sueldo, la T el tiempo que pasó desde Navidad, la Q el tiempo que pasó desde que se intentó lograr un objetivo, la M la motivación y NA significa la necesidad de emprender.

A qué se refiere el Blue Monday

El llamado "Blue Monday" y sus efectos son conocidos en Estados Unidos y en países europeos donde se encuentran transitando el invierno. Todo lo contrario a las altas temperaturas que se viven en Argentina durante enero.

Según el diario El País, el propio Cliff Arnall reconoció que la fórmula no es científica y que mezcla variables incompatibles e incomparables. Es que Arnall trabaja como "consultor de felicidad" e inventó otras fórmulas con fines publicitarios. Incluso, en 2016, trabajó en una campaña para promocionar a las islas Canarias como destino turístico y así contrarrestar la tristeza del "Blue Monday".

Además de esto, el "Blue Monday" viene cargado de la presión post-navideña y la lucha añadida, para muchos, de adoptar nuevos hábitos, junto con el comienzo de la semana, después de descansar durante el sábado y el domingo.

La primera vez que se conmemoró fue en 2005 y desde entonces varía entre el tercer o cuarto lunes de enero. Mientras tanto, se multiplican las propuestas para pasar el día más triste del año reuniéndose con amigos o la familia, leyendo un buen libro para despejar la mente, yendo al cine o haciendo aquellos planes que nos hacen sentir bien.

