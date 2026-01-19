Matías Borgogno, capitán y referente de San Martín de San Juan, dejó oficialmente el club luego de tres años para continuar su carrera en Platense. El arquero se despidió del Verdinegro a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a la institución, a sus compañeros y, especialmente, a los hinchas.
Matías Borgogno se despidió de San Martín y continuará su carrera en Platense
El Capitán del Verdinegro dejó el club y en un extenso mensaje en redes sociales agradeció todo lo vivido en San Juan.