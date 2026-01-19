"
Matías Borgogno se despidió de San Martín y continuará su carrera en Platense

El Capitán del Verdinegro dejó el club y en un extenso mensaje en redes sociales agradeció todo lo vivido en San Juan.

Matías Borgogno, capitán y referente de San Martín de San Juan, dejó oficialmente el club luego de tres años para continuar su carrera en Platense. El arquero se despidió del Verdinegro a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a la institución, a sus compañeros y, especialmente, a los hinchas.

“Llegó el momento de despedirme de un lugar en el que fui muy feliz, en el que me hicieron sentir como en casa y en el que recibí mucho amor”, comenzó el arquero, destacando la fuerte conexión que logró desde su llegada a San Juan. Borgogono recordó sus inicios con incertidumbre, el proceso de adaptación y el histórico ascenso conseguido en 2024, al que definió como “algo mágico”, marcado por la unión del grupo, el cuerpo técnico y la gente.

En su despedida, también hizo referencia al último año, en el que el equipo luchó hasta el final por los objetivos planteados. “Me voy con la tranquilidad de que hice todo lo que tenía que hacer, y hasta cosas que no tenía que hacer, para tratar de conseguir el objetivo”, señaló, remarcando el respaldo constante de los hinchas incluso en los momentos más difíciles.

El mensaje cerró con palabras cargadas de emoción para la parcialidad verdinegra. “El cariño, el amor y los abrazos que recibí de ustedes fueron únicos. Me hicieron muy feliz”, expresó el arquero, quien se despidió “con lágrimas en los ojos” y dejando abierta la puerta a un posible reencuentro en el futuro.

La publicación generó una inmediata reacción de los hinchas, que colmaron el posteo con mensajes de agradecimiento y reconocimiento. “Te vamos a extrañar, capitán”, “Gracias por sentir los colores como un hincha más” y “Quedaste en la historia grande del Verdinegro” fueron algunos de los comentarios que reflejaron el cariño y el legado que Borgoño dejó en el club.

