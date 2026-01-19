Matías Borgogno se despidió de San Martín y continuará su carrera en Platense

“Llegó el momento de despedirme de un lugar en el que fui muy feliz, en el que me hicieron sentir como en casa y en el que recibí mucho amor”, comenzó el arquero, destacando la fuerte conexión que logró desde su llegada a San Juan. Borgogono recordó sus inicios con incertidumbre, el proceso de adaptación y el histórico ascenso conseguido en 2024, al que definió como “algo mágico”, marcado por la unión del grupo, el cuerpo técnico y la gente.

En su despedida, también hizo referencia al último año, en el que el equipo luchó hasta el final por los objetivos planteados. “Me voy con la tranquilidad de que hice todo lo que tenía que hacer, y hasta cosas que no tenía que hacer, para tratar de conseguir el objetivo”, señaló, remarcando el respaldo constante de los hinchas incluso en los momentos más difíciles.