El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre patines dio a conocer la lista de los jugadores convocados de la Selección argentina Sub19 masculina que jugará el Torneo Vendimia de Mendoza que organizará Andes Talleres. Esteban Ábalos, DT de la juvenil, eligió a jugadores de San Juan y Mendoza para este certamen.
San Juan 8 > Ovación > Selección
La Selección Sub19 tiene equipo confirmado para el Vendimia
Esteban Ábalos, entrenador de la Selección juvenil, eligió jugadores de San Juan y Mendoza para disputar el Torneo Vendimia 2026 en Mendoza.