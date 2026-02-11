"
La Selección Sub19 tiene equipo confirmado para el Vendimia

Esteban Ábalos, entrenador de la Selección juvenil, eligió jugadores de San Juan y Mendoza para disputar el Torneo Vendimia 2026 en Mendoza.

El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre patines dio a conocer la lista de los jugadores convocados de la Selección argentina Sub19 masculina que jugará el Torneo Vendimia de Mendoza que organizará Andes Talleres. Esteban Ábalos, DT de la juvenil, eligió a jugadores de San Juan y Mendoza para este certamen.

El entrenador eligió a diez jugadores sanjuaninos y a un mendocino para participar del Vendimia. La nómina se completó con dos arqueros de Mendoza y uno de San Juan.

Selección argentina Sub19

Jugadores:

  • Lucas Sottano (Murialdo Mza)
  • Lorenzo Cañamero (Olimpia)
  • Alejo Espinoza (Olimpia)
  • Benjamín Bailón (Olimpia)
  • Joaquín Sierra (UVT)
  • Joaquín Morales (UVT)
  • Nicolás Alonzo (Concepción)
  • Tiziano Calisse (Concepción)
  • Joaquín Barifusa (Concepción)
  • Bautista Romero (Richet Zapata)
  • Francisco Desgens (Argentino)

Arqueros:

  • Bautista Pascual (San Martín Mza)
  • Tomás Coro Costa (Banco Mendoza)
  • Charbel Fraifer (Estudiantil)

