Shakira dará un show gratuito en Río de Janeiro

Shakira se convertirá así en la tercera artista de renombre mundial en liderar un espectáculo así en Copacabana. En 2024 lo hizo Madonna y al año siguiente Lady Gaga donde se reunió a más de 2 millones de personas.

La cantante colombiana regresa a Brasil tras la presentación de su show el 11 de febrero de 2025 en un estadio colmado de público.

Shakira es récord Guinness

Shakira logró un verdadero récord y se convirtió en la artista con más ventas de entradas en su gira. “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” recaudó 421. 6 millones de dólares, con la asistencia de más de 3.3 millones de personas, que llenaron 82 estadios. Con esta cifra, la cantante colombiana superó las cifras obtenidas por la gira de Luis Miguel (2023-2024), de 409.5 millones de dólares.

“La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España", contó Shakira.

Y agregó: “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”.