Argentina quedó quinta en bienestar laboral: qué valoran hoy los trabajadores

A nivel mundial, en cambio, Argentina se ubicó séptima entre los 27 países relevados y superó el promedio global, que fue de 63 puntos.

Empleados y Recursos Humanos no ven exactamente lo mismo

Uno de los datos más interesantes surge cuando se comparan percepciones. Mientras los trabajadores argentinos calificaron directamente su bienestar con 6,7 sobre 10, los responsables de Recursos Humanos estimaron que el nivel de satisfacción de sus empleados alcanzaba 7,5 puntos. La diferencia es de 0,8 puntos.

No parece enorme, pero muestra que quienes diseñan políticas internas pueden tener una visión algo más optimista que quienes las experimentan todos los días. A escala global, esa distancia llega a un punto.

La medición contempló factores como energía, orgullo por el trabajo, propósito, relación con los compañeros, reconocimiento, agotamiento y disposición a recomendar al empleador.

Es decir, no se limita a preguntar si alguien “está contento” en su puesto. Intenta observar distintos aspectos que influyen en la manera en que una persona atraviesa su vida laboral.

El salario importa, pero no es lo único

La remuneración continúa siendo un elemento central, especialmente cuando una persona piensa en cambiar de trabajo. Pero el estudio señala que los beneficios empiezan a ocupar un espacio cada vez más relevante.

A nivel global, el 63% de los trabajadores considera que los beneficios laborales son tan importantes como el salario base o incluso más.

La diferencia también aparece cuando se compara a quienes declaran niveles altos y bajos de bienestar: los primeros reciben, en promedio, cinco prestaciones adicionales, mientras que los segundos cuentan con tres.

En una eventual búsqueda laboral, una mejor remuneración sigue encabezando las razones para aceptar otro empleo, con el 59%. Sin embargo, un paquete de beneficios superior aparece segundo, con el 31%, incluso por encima de las posibilidades de desarrollo profesional, mencionadas por el 26%.

Los datos surgen del Global Workplace Joy Index de Edenred, elaborado a partir de las respuestas de 17.450 trabajadores y 8.920 responsables de Recursos Humanos. En Argentina participaron 500 empleados y 200 referentes del área.

El efecto de sentirse reconocido

Otro resultado se aleja de lo material y apunta directamente a la relación con los superiores. Entre quienes aseguraron no haber recibido ninguna muestra de reconocimiento de parte de su jefe durante el último mes, el 73% cree que continuará trabajando en la misma empresa dentro de un año.

Cuando hubo al menos una demostración de reconocimiento, esa intención de permanencia subió al 86%.

La diferencia también aparece en la percepción sobre productividad. Entre los empleados que recibieron reconocimiento, el 57% considera que hoy trabaja de manera más productiva que un año atrás. Entre quienes no recibieron ninguna valoración, esa proporción baja al 34%.

El dato no permite afirmar que un elogio o una devolución positiva produzcan automáticamente mayor productividad. El propio relevamiento señala que se trata de asociaciones y no de relaciones de causa y efecto. Sin embargo, la diferencia muestra cuánto puede pesar la percepción de ser tenido en cuenta.

Bienestar y ganas de quedarse

La distancia se amplía cuando se comparan trabajadores con niveles muy diferentes de bienestar. Entre quienes registran valores altos, el 94% espera permanecer en su organización durante los próximos 12 meses. Entre aquellos que declaran niveles bajos, la proporción cae al 63%.

Algo similar ocurre con la productividad percibida: el 73% de los trabajadores con mayor bienestar cree que mejoró su rendimiento durante el último año, frente al 27% entre quienes muestran niveles bajos.

Más allá de rankings y posiciones regionales, los datos dejan una conclusión menos abstracta sobre la experiencia de trabajar: el bienestar no parece depender de una única medida.

El salario continúa siendo decisivo, pero también cuentan la forma en que se reconoce el trabajo, los beneficios que alivian necesidades concretas, la relación con los jefes y la posibilidad de encontrar sentido en lo que se hace. Y quizá el dato más revelador para las empresas argentinas no sea el quinto puesto regional, sino aquel 6,7 sobre 10 con el que sus propios trabajadores califican hoy cómo se sienten cuando van a trabajar.