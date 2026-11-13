Argentina arranca la era post Messi y empata 0-0 frente a Uruguay

La formación también tendrá los regresos de Gonzalo Montiel y la presencia de Thiago Almada. El equipo elegido por Scaloni estará integrado por Rulli; Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Almada y Julián Álvarez.

Del otro lado estará Uruguay, que buscará darle continuidad a su proceso de renovación. Diego Forlán asumirá la conducción de manera interina tras la salida de Marcelo Bielsa y tendrá una nueva oportunidad para evaluar futbolistas en una de las rivalidades históricas del fútbol sudamericano.

La Celeste también confirmó su formación, con Rodrigo Bentancur como capitán ante la ausencia de Federico Valverde. Los titulares serán Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Bentancur, Lucas Torreira y Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

El partido comenzará a las 20 y podrá verse en vivo por Telefe y TyC Sports. También estará disponible por TyC Sports Play y las plataformas digitales de los distintos cableoperadores.

Este será el primero de los dos encuentros que Argentina disputará durante la ventana internacional. El próximo martes 17, el conjunto de Scaloni se medirá con Costa Rica en Córdoba.