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La era post Messi comenzó con una caída de la Selección ante Uruguay

La Selección cayó 2-1 en La Bombonera, en el primer partido tras el retiro de Lionel Messi. Uruguay aprovechó dos errores en el inicio del segundo tiempo y el descuento de Julián Álvarez no alcanzó.

La Selección argentina comenzó su etapa sin Lionel Messi con una derrota. En La Bombonera, ante una convocatoria menor a la esperada, el equipo de Lionel Scaloni perdió 2-1 frente a Uruguay en un amistoso que dejó errores defensivos, dificultades para generar peligro y algunas señales positivas de los futbolistas que buscan ganar espacio en el nuevo ciclo.

Después de un primer tiempo sin goles, el partido se quebró rápidamente.

A los 47 minutos, Leonardo Balerdi convirtió en contra y puso en ventaja a la Celeste. Apenas seis minutos más tarde, Maximiliano Araújo aprovechó una desatención defensiva y amplió la diferencia para el conjunto uruguayo.

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Argentina quedó obligada a cambiar el desarrollo y buscó la reacción con variantes desde el banco.

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Uno de los ingresos que más aportó fue el de Gianluca Prestianni, quien le dio velocidad y desequilibrio al ataque. A los 73 minutos, el futbolista del Benfica asistió a Julián Álvarez, que marcó el descuento y volvió a meter a la Albiceleste en partido.

El equipo de Scaloni tuvo algunas aproximaciones para buscar el empate, pero no logró quebrar la defensa uruguaya. Nicolás Paz también dejó momentos interesantes, con intervenciones individuales que despertaron la atención del público. Su participación aparece como una de las alternativas para conectar el mediocampo con el ataque en esta etapa de renovación.

La derrota dejó aspectos por corregir, especialmente en la defensa y en la continuidad del juego. Argentina tuvo dificultades para sostener el ritmo y pagó caro dos desatenciones en el comienzo del complemento. La renovación todavía está en marcha y el equipo deberá encontrar nuevas respuestas sin la presencia de Messi.

La Selección tendrá una nueva prueba el martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último partido del año.

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