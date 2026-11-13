La era post Messi comenzó con una caída de la Selección ante Uruguay

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Argentina quedó obligada a cambiar el desarrollo y buscó la reacción con variantes desde el banco.

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Uno de los ingresos que más aportó fue el de Gianluca Prestianni, quien le dio velocidad y desequilibrio al ataque. A los 73 minutos, el futbolista del Benfica asistió a Julián Álvarez, que marcó el descuento y volvió a meter a la Albiceleste en partido.

El equipo de Scaloni tuvo algunas aproximaciones para buscar el empate, pero no logró quebrar la defensa uruguaya. Nicolás Paz también dejó momentos interesantes, con intervenciones individuales que despertaron la atención del público. Su participación aparece como una de las alternativas para conectar el mediocampo con el ataque en esta etapa de renovación.

La derrota dejó aspectos por corregir, especialmente en la defensa y en la continuidad del juego. Argentina tuvo dificultades para sostener el ritmo y pagó caro dos desatenciones en el comienzo del complemento. La renovación todavía está en marcha y el equipo deberá encontrar nuevas respuestas sin la presencia de Messi.

La Selección tendrá una nueva prueba el martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último partido del año.