La Selección entrenó bajo techo por una fuerte tormenta eléctrica

Además de la cuestión táctica, la atención está puesta en el estado físico de varios futbolistas. Facundo Medina terminó el encuentro frente a Cabo Verde con molestias y podría dejar su lugar a Nicolás Tagliafico.

También existen dudas en la mitad de la cancha entre Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la principal incógnita ofensiva pasa por definir quién acompañará a Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Desde ya, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni está monitoreando a varios futbolistas que terminaron el partido con molestias físicas, aunque hasta el momento no se informó de lesiones de gravedad.

Scaloni aprovechará los entrenamientos previos al viaje a Atlanta para evaluar la evolución de los jugadores que arrastran molestias luego del exigente encuentro ante Cabo Verde, que se definió recién en el tiempo suplementario y tuvo una elevada exigencia física para varios integrantes del plantel.

Del otro lado estará una selección egipcia liderada por Mohamed Salah, una de las grandes figuras del fútbol mundial y principal referencia de un equipo que buscará dar el golpe en la instancia eliminatoria.

Argentina sigue en carrera, pero el mensaje que dejó Miami es claro: la fase de eliminación directa no admite distracciones. Después de una clasificación conseguida con más sufrimiento del esperado, el campeón sudamericano llega a Atlanta sabiendo que deberá recuperar solidez y precisión para continuar su camino hacia los cuartos de final del Mundial 2026.