El día después: no hay día libre y la Selección entrenará en dos turnos

La práctica vespertina de hoy estará dividida en dos grupos. Por un lado, aquellos futbolistas que sumaron la mayor cantidad de minutos ante Egipto realizarán tareas puramente regenerativas. Por el otro, quienes ingresaron desde el banco o no tuvieron rodaje harán trabajos de campo con pelota y ejercicios de intensidad.

El conjunto nacional Argentina tendrá tres entrenamientos antes del partido frente a los suizos, que se disputará el próximo sábado a las 22 en el Kansas City Stadium, el mismo escenario en el que el conjunto albiceleste debutó en el Mundial con una goleada ante Argelia.

Es importante decir que pese al gran desgaste físico ante los “Farones”, ningún jugador argentino terminó con molestias o lesiones. Sin embargo, habrá menos cargas para aquellos que disputaron más minutos y que necesitan recuperarse.

Mantener el once o probar con cambios, la grán incógnita de Scaloni ante Suiza

El cuerpo técnico de la Selección argentina comenzó a definir la estrategia para el partido del próximo sábado ante Suiza por los cuartos de final. Tras el desgaste físico y emocional que significó la remontada ante Egipto, la principal duda de Lionel Scaloni pasa por mantener la alineación titular o realizar modificaciones.

El factor físico es la primera variable que analiza el cuerpo médico. Varios futbolistas terminaron el último encuentro con cargas musculares altas debido a la intensidad del cierre del partido en Texas. Scaloni priorizará poner en cancha a jugadores que estén al 100% desde lo físico.

En el mediocampo, Leandro Paredes se perfila con firmeza para continuar dentro del once titular. El volante central completó un partido muy sólido, aportando equilibrio en la marca y claridad en la distribución cuando el equipo más lo necesitaba, ganándose el respaldo del cuerpo técnico para mantener su puesto ante Suiza.

El cuerpo técnico de la Selección argentina comenzó a definir la estrategia para el partido del próximo sábado ante Suiza por los cuartos de final. (Foto: EFE)

La situación es distinta en el lateral derecho de la defensa, donde Nahuel Molina mostró un rendimiento flojo en el retroceso y sufrió el partido ante los atacantes egipcios. Ante este panorama, Gonzalo Montiel aparece como una alternativa seria y cuenta con chances reales de ganarse un lugar.

Por último, la delantera vuelve a presentar la principal incógnita táctica del ciclo: la disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El cuerpo técnico evalúa las características de cada uno en función del planteo cerrado que se espera por parte de Suiza, analizando si optará por la presión y el desgaste que aporta el jugador del Atlético de Madrid o por la presencia en el área y el olfato goleador del delantero del Inter.

Es importante decir que pese al gran desgaste físico ante los “Farones”, ningún jugador argentino terminó con molestias o lesiones. Sin embargo, habrá menos cargas para aquellos que disputaron más minutos y que necesitan recuperarse.

Mantener el once o probar con cambios, la grán incógnita de Scaloni ante Suiza

El cuerpo técnico de la Selección argentina comenzó a definir la estrategia para el partido del próximo sábado ante Suiza por los cuartos de final. Tras el desgaste físico y emocional que significó la remontada ante Egipto, la principal duda de Lionel Scaloni pasa por mantener la alineación titular o realizar modificaciones.

El factor físico es la primera variable que analiza el cuerpo médico. Varios futbolistas terminaron el último encuentro con cargas musculares altas debido a la intensidad del cierre del partido en Texas. Scaloni priorizará poner en cancha a jugadores que estén al 100% desde lo físico.

En el mediocampo, Leandro Paredes se perfila con firmeza para continuar dentro del once titular. El volante central completó un partido muy sólido, aportando equilibrio en la marca y claridad en la distribución cuando el equipo más lo necesitaba, ganándose el respaldo del cuerpo técnico para mantener su puesto ante Suiza.

El cuerpo técnico de la Selección argentina comenzó a definir la estrategia para el partido del próximo sábado ante Suiza por los cuartos de final. (Foto: EFE)

La situación es distinta en el lateral derecho de la defensa, donde Nahuel Molina mostró un rendimiento flojo en el retroceso y sufrió el partido ante los atacantes egipcios. Ante este panorama, Gonzalo Montiel aparece como una alternativa seria y cuenta con chances reales de ganarse un lugar.

Por último, la delantera vuelve a presentar la principal incógnita táctica del ciclo: la disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El cuerpo técnico evalúa las características de cada uno en función del planteo cerrado que se espera por parte de Suiza, analizando si optará por la presión y el desgaste que aporta el jugador del Atlético de Madrid o por la presencia en el área y el olfato goleador del delantero del Inter.