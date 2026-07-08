"El Grito Sagrado" abrió los festejos del 9 de Julio en el Teatro del Bicentenario

El vicegobernador destacó que la declaración de la Independencia fue "el fruto de muchos años de esfuerzo y de las luchas de muchos hombres y mujeres de este pueblo" y remarcó que el desafío actual pasa por un rol civil activo. "Tenemos que hacer patria todos los días y la hacemos siendo buenos ciudadanos", sostuvo.

Martín también confirmó la ausencia del gobernador Marcelo Orrego en los eventos centrales de la provincia. El mandatario no estuvo en la Gala Patria y tampoco participará del Tedeum ni del acto oficial de este jueves, ya que viajó para sumarse a la convocatoria organizada por el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei.

Una puesta distinta a años anteriores

El ministro Romero destacó que el espectáculo fue armado en tiempo récord y representó un cambio respecto a ediciones anteriores, donde el aporte artístico local se concentraba principalmente en la Camerata San Juan. Esta vez, la propuesta integró desde el inicio danza, música en vivo, actuación y recursos visuales en una puesta escénica que buscó abordar los hechos históricos que dieron forma a la identidad nacional, invitando al público a integrar esas expresiones de libertad a la memoria colectiva del presente.

Romero señaló además que la política de producción local seguirá siendo uno de los ejes de la gestión cultural provincial y adelantó que San Juan afronta un fin de semana con grandes expectativas por la realización de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross en Santa Lucía y el encuentro internacional de Los Pumas, eventos que, junto al inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, podrían impulsar la ocupación hotelera y el movimiento gastronómico.

Quienes no pudieron asistir a la función de este miércoles tendrán una nueva oportunidad: "El Grito Sagrado" tendrá una segunda función gratuita este jueves 9 de Julio a las 20:30 en el Teatro del Bicentenario.