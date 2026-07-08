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"El Grito Sagrado" abrió los festejos del 9 de Julio en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario fue escenario de la Gala Patria con "El Grito Sagrado", un espectáculo íntegramente sanjuanino de danza, música y teatro que abrió los festejos del Día de la Independencia. El vicegobernador Fabián Martín encabezó el acto ante una sala colmada.

San Juan celebró este miércoles la víspera del Día de la Independencia con una noche especial en el Teatro del Bicentenario. La Gala Patria tuvo como protagonista la obra "El Grito Sagrado", un espectáculo de producción íntegramente local que reunió sobre el escenario a 30 bailarines, seis actrices y actores, seis cantantes y la Camerata San Juan, en una puesta de 50 minutos que combinó danza, música en vivo, teatro y poesía visual para revivir la gesta histórica de 1816.

El acto comenzó alrededor de las 20 horas con una sala colmada. Las invitaciones, que eran gratuitas pero limitadas por la capacidad del teatro, se agotaron en cuestión de horas. El público acompañó la propuesta desde el primer momento, en una noche en que el Bicentenario se transformó en un espacio de memoria colectiva y emoción compartida.

El vicegobernador Fabián Martín fue la autoridad que encabezó el acto, junto al ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero, la directora del Teatro del Bicentenario Silvana Moreno, funcionarios provinciales e intendentes. En su mensaje, Martín reflexionó sobre el significado de la fecha y dejó un llamado a la unidad: "Es un día muy importante, tenemos que seguir unidos como sucedió en 1816", afirmó.

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El vicegobernador destacó que la declaración de la Independencia fue "el fruto de muchos años de esfuerzo y de las luchas de muchos hombres y mujeres de este pueblo" y remarcó que el desafío actual pasa por un rol civil activo. "Tenemos que hacer patria todos los días y la hacemos siendo buenos ciudadanos", sostuvo.

Martín también confirmó la ausencia del gobernador Marcelo Orrego en los eventos centrales de la provincia. El mandatario no estuvo en la Gala Patria y tampoco participará del Tedeum ni del acto oficial de este jueves, ya que viajó para sumarse a la convocatoria organizada por el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei.

Una puesta distinta a años anteriores

El ministro Romero destacó que el espectáculo fue armado en tiempo récord y representó un cambio respecto a ediciones anteriores, donde el aporte artístico local se concentraba principalmente en la Camerata San Juan. Esta vez, la propuesta integró desde el inicio danza, música en vivo, actuación y recursos visuales en una puesta escénica que buscó abordar los hechos históricos que dieron forma a la identidad nacional, invitando al público a integrar esas expresiones de libertad a la memoria colectiva del presente.

Romero señaló además que la política de producción local seguirá siendo uno de los ejes de la gestión cultural provincial y adelantó que San Juan afronta un fin de semana con grandes expectativas por la realización de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross en Santa Lucía y el encuentro internacional de Los Pumas, eventos que, junto al inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, podrían impulsar la ocupación hotelera y el movimiento gastronómico.

Quienes no pudieron asistir a la función de este miércoles tendrán una nueva oportunidad: "El Grito Sagrado" tendrá una segunda función gratuita este jueves 9 de Julio a las 20:30 en el Teatro del Bicentenario.

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