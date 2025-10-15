La Selección busca rival para los amistosos de noviembre

La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, con una gira por Estados Unidos, y se prepara para una nueva fecha FIFA en noviembre.

Concluido el cambio hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en la próxima ventana FIFA, la última antes de fin de año.