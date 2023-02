La Selección Argentina organiza su fiesta: sedes y fechas de los amistosos

Tras acordar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo, finalmente la Albiceleste disputará su primer partido como campeón del mundo frente a Panamá: el encuentro será en el Monumental, el próximo 23 de marzo.

El segundo encuentro del conjunto nacional será contra Surinam, que está en el puesto 139° del ranking FIFA. Más allá de que ya está definido el rival, aún resta resolver la fecha y la sede. El amistoso sería entre el 26 y 28 de marzo y podría jugarse en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o en Buenos Aires.

Scaloni, categórico sobre el futuro de Messi y Di María en la Selección Argentina: "Será decisión de ellos..."

El entrenador del combinado nacional, y nominado al premio The Best que otorga la FIFA al mejor DT del mundo, estuvo presente en la entrega del Panchina D'Oro al mejor entrenador de la Serie A y al referirse sobre el provenir del capitán del seleccionado patrio no dudo: "Estar en el próximo Mundial será decisión de Leo (Messi), si el cuerpo le aguanta por mí estará allí".

Scaloni, quien ya tiene en el horizonte los duelos con Panamá y Surinam por la fecha FIFA de marzo, también aseguró que la continuidad de Di María con el manto sagrado de la Albiceleste corre por los mismos carriles: "Lo que dije de Messi vale para Ángel Di María, mientras su cuerpo aguante siempre será convocado", aseguró.