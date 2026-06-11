A tan solo cinco días del debut frente a Argelia en la Copa del Mundo, un nuevo imprevisto sacude la tranquilidad de la Selección Argentina. Nicolás Tagliafico padece una molestia física y en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni reina la preocupación. El defensor sufrió un golpe del cual aún no pudo recuperarse por completo y, si bien en principio su participación general en la cita máxima no correría peligro, las alarmas se encendieron debido a la cercanía del estreno mundialista.
La lesión de Tagliafico que enciende todas las alarmas en la Selección
Tras haber sido titular en el primer amistoso frente a Honduras, el lateral izquierdo ni siquiera integró el banco de suplentes en el compromiso siguiente ante Islandia.