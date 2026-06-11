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La lesión de Tagliafico que enciende todas las alarmas en la Selección

Tras haber sido titular en el primer amistoso frente a Honduras, el lateral izquierdo ni siquiera integró el banco de suplentes en el compromiso siguiente ante Islandia.

A tan solo cinco días del debut frente a Argelia en la Copa del Mundo, un nuevo imprevisto sacude la tranquilidad de la Selección Argentina. Nicolás Tagliafico padece una molestia física y en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni reina la preocupación. El defensor sufrió un golpe del cual aún no pudo recuperarse por completo y, si bien en principio su participación general en la cita máxima no correría peligro, las alarmas se encendieron debido a la cercanía del estreno mundialista.

La primera señal de alerta respecto a su condición física se dio en los encuentros preparatorios. Tras haber sido titular en el primer amistoso frente a Honduras, el lateral izquierdo ni siquiera integró el banco de suplentes en el compromiso siguiente ante Islandia, lo que evidenció que no se encontraba al ciento por ciento de sus posibilidades. Actualmente, el futbolista del Olympique de Lyon arrastra una incomodidad que pone en serio riesgo su presencia en el debut contra Argelia, pautado para el próximo 16 de junio a las 22:00 horas.

Qué hará Lionel Scaloni con Nicolás Tagliafico y quiénes son los candidatos a reemplazarlo

A pesar de la alerta en el búnker de la Selección en Kansas, Tagliafico se mantendría dentro del plantel de 26 jugadores definitivos aunque no llegue en óptimas condiciones al estreno. Al no tratarse de una lesión de gravedad, el jugador será evaluado en las próximas horas y no habría motivos para buscarle un sustituto fuera de la nómina oficial.

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Sin embargo, este imprevisto le da un nuevo sentido a la decisión de Lionel Scaloni de postergar hasta este viernes la elección del reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi. A esta hora, el principal candidato para sumarse a la delegación es Guido Rodríguez, una alternativa que le permitiría al entrenador ganar variantes defensivas y en el mediocampismo.

Quién jugaría en el lateral izquierdo si Nicolás Tagliafico es baja del Mundial

En el peor e improbable escenario de que Nicolás Tagliafico deba ser dado de baja de la lista definitiva para la Copa del Mundo, Lionel Scaloni recurriría a un futbolista de la prelista de 55 convocados, donde Marcos Acuña corre con ventaja.

Cabe destacar que la Selección Argentina no cuenta con un lateral izquierdo suplente natural dentro de la nómina actual. Ante esta carencia, el cuerpo técnico tuvo que ensayar variantes tácticas durante las pruebas previas: Scaloni improvisó a Facundo Medina y a Nicolás González en la posición de lateral izquierdo durante el partido amistoso contra Honduras.

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