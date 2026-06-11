La lesión de Tagliafico que enciende todas las alarmas en la Selección

La primera señal de alerta respecto a su condición física se dio en los encuentros preparatorios. Tras haber sido titular en el primer amistoso frente a Honduras, el lateral izquierdo ni siquiera integró el banco de suplentes en el compromiso siguiente ante Islandia, lo que evidenció que no se encontraba al ciento por ciento de sus posibilidades. Actualmente, el futbolista del Olympique de Lyon arrastra una incomodidad que pone en serio riesgo su presencia en el debut contra Argelia, pautado para el próximo 16 de junio a las 22:00 horas.

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A pesar de la alerta en el búnker de la Selección en Kansas, Tagliafico se mantendría dentro del plantel de 26 jugadores definitivos aunque no llegue en óptimas condiciones al estreno. Al no tratarse de una lesión de gravedad, el jugador será evaluado en las próximas horas y no habría motivos para buscarle un sustituto fuera de la nómina oficial.