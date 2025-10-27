La provincia se prepara para el MTB en el Valle de la Luna

La gran novedad de esta edición será el cambio de horario, con una largada al atardecer, en un vibrante formato SUNSET que permitirá disfrutar del paisaje bajo los colores del ocaso. A partir de las 18:00, los participantes de las categorías competitivas, Gravel y eléctrica serán los primeros en tomar la partida, seguidos a las 18:30 por los promocionales. El cierre de la jornada llegará a las 22:00, con la esperada entrega de premios en el mismo Parque Provincial Ischigualasto.

El recorrido ofrecerá dos distancias: 35K y 65K, con un relieve accesible que combina sectores de ritmo rápido y zonas de pura contemplación paisajística. Gracias a este perfil, la competencia resulta ideal tanto para ciclistas amateurs que buscan superarse como para corredores de élite en busca de rendimiento.