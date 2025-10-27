La provincia de San Juan se prepara para vivir una nueva fiesta del ciclismo de montaña con la tercera edición del Desafío Valle de la Luna, una competencia que ya se consolidó como una de las más atractivas del calendario deportivo local. En medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, también conocido como el Valle de la Luna, el próximo sábado 1 de noviembre ciclistas de todo el país recorrerán senderos, caminos rurales y formaciones rocosas únicas que hacen de este circuito un desafío tan espectacular como inolvidable.
La provincia se prepara para el MTB en el Valle de la Luna
La tercer edición del "Desafío Valle de la Luna" se pondrá en juego el sábado 1 de noviembre en el imponente Parque Provincial Ischigualasto. Con una largada imporente al atardecer, esta edición 2025 promete una experiencia única que combina deporte, naturaleza y la magia del SUNSET sanjuanino.