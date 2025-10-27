Tensión en el Hospital Rawson por nueva amenaza de bomba que resultó falsa

El episodio recordó un antecedente reciente: el 3 de junio pasado el mismo hospital fue evacuado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa. En esa ocasión, la responsable fue identificada como una empleada del centro de salud que accedió a una probation con el pago de una multa millonaria y la realización de tareas comunitarias.

Durante el último año, las amenazas de bomba se multiplicaron en distintos puntos de San Juan, generando alarma, interrupciones en servicios esenciales y un alto despliegue de recursos públicos. Aunque todos los casos resultaron falsos, cada uno obligó a activar protocolos de emergencia con un importante costo económico y social.

Desde el Gobierno provincial y la Justicia se busca avanzar en sanciones más severas para quienes realicen este tipo de llamados, que alteran la tranquilidad pública y afectan el funcionamiento de instituciones clave.