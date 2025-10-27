Un importante despliegue policial se registró este lunes por la tarde en el Hospital Guillermo Rawson, luego de que trascendiera una supuesta amenaza de bomba dentro del edificio. El aviso, realizado por personal de limpieza, activó de inmediato la intervención de la Policía de San Juan, Bomberos y la Justicia.
Tensión en el Hospital Rawson por nueva amenaza de bomba que resultó falsa
