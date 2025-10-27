"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > amenaza de bomba

Tensión en el Hospital Rawson por nueva amenaza de bomba que resultó falsa

Un fuerte operativo policial se desplegó este lunes por la tarde tras un aviso de presunto artefacto explosivo dentro del hospital. Finalmente, se confirmó que se trató de una falsa alarma.

Un importante despliegue policial se registró este lunes por la tarde en el Hospital Guillermo Rawson, luego de que trascendiera una supuesta amenaza de bomba dentro del edificio. El aviso, realizado por personal de limpieza, activó de inmediato la intervención de la Policía de San Juan, Bomberos y la Justicia.

El fiscal Ignacio Achem dispuso el envío de efectivos para verificar la veracidad del llamado y revisar las instalaciones. Tras un relevamiento inicial, las autoridades determinaron que no era necesario evacuar el edificio, aunque el hospital permaneció bajo control preventivo mientras se realizaban tareas de inspección y rastrillaje.

Horas más tarde, se confirmó que no existía ningún artefacto explosivo y el hospital retomó su funcionamiento normal.

Te puede interesar...

El episodio recordó un antecedente reciente: el 3 de junio pasado el mismo hospital fue evacuado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa. En esa ocasión, la responsable fue identificada como una empleada del centro de salud que accedió a una probation con el pago de una multa millonaria y la realización de tareas comunitarias.

Durante el último año, las amenazas de bomba se multiplicaron en distintos puntos de San Juan, generando alarma, interrupciones en servicios esenciales y un alto despliegue de recursos públicos. Aunque todos los casos resultaron falsos, cada uno obligó a activar protocolos de emergencia con un importante costo económico y social.

Desde el Gobierno provincial y la Justicia se busca avanzar en sanciones más severas para quienes realicen este tipo de llamados, que alteran la tranquilidad pública y afectan el funcionamiento de instituciones clave.

Temas

Te puede interesar