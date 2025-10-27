La película recién estrenada sobre un conflicto vecinal que termina en tragedia

Con dirección de Geeta Gandbhir, esta propuesta dramática de Netflix es para la crítica, un notable documento de todos los problemas que exacerban el estado de Florida, como el racismo, violencia y grietas del sistema judicial norteamericano.

El estreno de esta película de Netflix fue el 18 de octubre de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 38 minutos.

Netflix: de qué trata la película La vecina perfecta

Esta película tipo documental de Netflix, sigue de cerca lo que sucedió en una vecindad de Florida, Estados Unidos. Allí vivía una vecina que no era para nada desconocida para la policía, ya que siempre llamada al 911 y se quejaba de los niños que estaban jugando en el vecindario. Hasta que un día, la situación se sale de control y toma un giro letal. Las cámaras policiales y los interrogatorios, desnudan una tragedia que conmocionó a todo Estados Unidos.

Reparto de La vecina perfecta, película de Netflix

Barbara Niven (Donna Germaine)

Perry King (William Costigan)

Susan Blakely (Jeannie Costigan)

Lila Bata-Walsh (Trish Costigan)

Linda Darlow (Grace Palmer)

Linda Smith (Sally Innes)

Chuck Shamata (Lupo)

