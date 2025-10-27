"Lo siento, grupo": un policía mató a su ex pareja y transmitió su propia muerte

Cuando una patrulla llegó al lugar, fue recibida a balazos por el oficial ayudante Natanael Comes (27), quien desde hace un tiempo prestaba servicios en esa localidad.

Para ese entonces, Comes ya había asesinado a su ex pareja, la también oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien estaba afectada a la dotación de la Comisaría de la Mujer.

Ambos habían mantenido una relación de pareja que se interrumpió hace algunos meses, confiaron desde la fuerza.

En un video, se ve al oficial con el cañón de su pistola reglamentaria apoyado en el mentón mientras camina dentro de la casa y habla con sus compañeros de trabajo, quienes intentaban convencerlo para que deponga su actitud.

Mirando a cámara, como si transmitiera en vivo, comenzó su despedida. “Los quiero mucho, gracias gente”, arrancó. A sus camaradas, que le pedían abrir la puerta les pide tranquilidad, mientras se dirige a la cocina, donde yace el cuerpo de Da Rosa.

En el camino, se escucha que patea las vainas que fueron expulsadas de su arma. El cierre de su mensaje es con un “lo siento, grupo, lo siento”.

Tras escuchar la detonación, los agentes irrumpieron en la casa y se encontraron con la oficial ya sin signos vitales, tirada junto a la mesada. Comes fue llevado con vida al hospital, pero falleció poco después.

Desde la Jefatura de Policía dijeron que entre los oficiales no existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas al vínculo.