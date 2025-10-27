Estas son las sedes del Panamericano de hockey sobre patines en San Juan

En el departamento Santa Lucía, dos clubes recibirán gran parte de la acción. Por un lado, el Club Estudiantil, también sobre calle Carlos Lencina Este 1796, y por otro, el histórico Richet y Zapata, ubicado en Calle Angualasto Norte 2322, que volverá a vibrar con el mejor hockey del continente.

Por su parte, el Club Concepción (CPC), uno de los íconos del hockey provincial, será otra de las sedes destacadas. El estadio, situado en pleno centro capitalino (Calle Martín Güemes y Caseros), albergará varios encuentros del torneo. Finalmente, se suma el Club Bancaria, una de las instituciones más jóvenes y modernas, que recibirá partidos en su predio de Calle Centenario 1208, en el departamento Rivadavia.

De esta manera, San Juan se prepara para recibir un nuevo evento de jerarquía internacional, reafirmando su liderazgo como capital del hockey sobre patines y su capacidad para albergar competencias de nivel mundial.