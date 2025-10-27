La provincia se prepara para transformarse, una vez más, en el corazón del hockey sobre patines del continente. Tras los dos exitosos Mundiales de Clubes disputados en el Estadio Aldo Cantoni, donde Villa Sana se consagró campeón en la rama femenina y Sporting Lisboa hizo lo propio en la masculina, San Juan volverá a ser sede de un evento internacional de primer nivel: el Panamericano de Clubes San Juan 2025.
Estas son las sedes del Panamericano de hockey sobre patines en San Juan
San Juan volverá a recibir a la élite del hockey continental con 66 equipos de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Argentina, que competirán en las categorías Senior y Sub 19, tanto en la rama femenina como masculina. El certamen será clasificatorio para el Mundial de Clubes y desplegará su actividad en cuatro escenarios sanjuaninos.