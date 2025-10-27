En San Juan hubo más votos nulos que en blanco por la Boleta Única de Papel

De los 618.023 sanjuaninos empadronados, votaron 438.937, lo que equivale a una participación del 71,02%, con el 99,56% de las mesas escrutadas. Los votos afirmativos alcanzaron el 97,13%, los recurridos el 0,11% (507 votos) y los impugnados el 0,01% (68 votos).

Desde la Justicia Electoral Nacional explicaron que este tipo de resultados son comunes en los países que estrenan nuevos métodos de votación, donde los electores requieren un período de adaptación para familiarizarse con el sistema. En este caso, muchos de los errores se debieron a marcas fuera del recuadro o a la selección simultánea de más de una opción, lo que invalidó los sufragios.