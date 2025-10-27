En San Juan hubo más votos nulos que en blanco por la Boleta Única de Papel

Las elecciones nacionales en San Juan dejaron un fenómeno poco habitual: hubo más votos nulos que en blanco. Según los resultados provisorios, el 1,69% de los sufragios fueron anulados, mientras que los votos en blanco representaron el 1,04%. La diferencia se atribuye a dificultades de los electores con la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez en la provincia.
