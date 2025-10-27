"
En San Juan hubo más votos nulos que en blanco por la Boleta Única de Papel

El debut del nuevo sistema de votación dejó un dato llamativo: el 1,69% de los sufragios fueron nulos, frente al 1,04% en blanco. Especialistas atribuyen la diferencia a errores en la marcación.

Las elecciones nacionales en San Juan dejaron un fenómeno poco habitual: hubo más votos nulos que en blanco. Según los resultados provisorios, el 1,69% de los sufragios fueron anulados, mientras que los votos en blanco representaron el 1,04%. La diferencia se atribuye a dificultades de los electores con la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez en la provincia.

De los 618.023 sanjuaninos empadronados, votaron 438.937, lo que equivale a una participación del 71,02%, con el 99,56% de las mesas escrutadas. Los votos afirmativos alcanzaron el 97,13%, los recurridos el 0,11% (507 votos) y los impugnados el 0,01% (68 votos).

Desde la Justicia Electoral Nacional explicaron que este tipo de resultados son comunes en los países que estrenan nuevos métodos de votación, donde los electores requieren un período de adaptación para familiarizarse con el sistema. En este caso, muchos de los errores se debieron a marcas fuera del recuadro o a la selección simultánea de más de una opción, lo que invalidó los sufragios.

El voto en blanco, si bien es considerado válido según el Código Electoral Nacional, no se contabiliza como un voto afirmativo ni beneficia a ninguna fuerza política. En cambio, los votos nulos o recurridos surgen de errores en la emisión o en el conteo del sufragio.

El debut de la Boleta Única de Papel en San Juan deja en claro el desafío hacia adelante: fortalecer la capacitación y la información al votante para evitar que los errores técnicos se conviertan en un obstáculo para la expresión democrática.

