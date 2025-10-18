Universitario no pudo ante Liceo y deberá esperar para definir su clasificación

Los Clavos afrontaron el encuentro con mentalidad de test match: fueron pacientes, impusieron su ritmo y llevaron al club local a su propio campo. Con una sólida estructura y apoyos bien construidos, marcaron varios tries que les permitieron sacar una ventaja determinante en el tanteador. La victoria 36-20, además, les otorgó punto bonus y los dejó igualados con Universitario en la segunda posición de la tabla.

Universitario aún conserva una chance de acceder a semifinales, aunque ya no depende únicamente de sí mismo. Para lograrlo, deberá ganar en la próxima fecha frente a Los Tordos, en Mendoza, y esperar que los Clavos no consiga el mismo resultado.