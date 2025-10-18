Universitario no logró imponerse ante Liceo, un rival que hizo valer su jerarquía y experiencia en este tipo de compromisos. El quince sanjuanino mostró altibajos en el juego y tuvo dificultades para mantener la posesión de la pelota, aunque nunca renunció a la pelea y buscó revertir el marcador hasta el final.
Universitario no pudo ante Liceo y deberá esperar para definir su clasificación
El quince sanjuanino cayó 36-20 frente a Liceo en Pocito y ahora dependerá de otros resultados para meterse en semifinales del Top 8 Oro.