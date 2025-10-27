Comenzó la pavimentación de Calle Lemos, el corredor que une tres departamentos

image

Actualmente se realizan trabajos de limpieza y preparación del terreno. En las próximas etapas se ejecutarán tareas de bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de material bituminoso para riego de liga y la construcción de la carpeta final de pavimento.

La obra forma parte de la Etapa Nº 20 del plan de pavimentación de rutas provinciales, a cargo de la empresa Menin, que avanza en distintos puntos estratégicos del Gran San Juan.

Además, Orrego adelantó que la provincia hará un esfuerzo adicional para avanzar en la pavimentación de Calle Meglioli, desde República del Líbano hasta Calle 5, consolidando así un corredor vial clave para el sur del Gran San Juan.

Con estos trabajos, el Gobierno de San Juan continúa cumpliendo compromisos asumidos y reforzando su política de infraestructura orientada a mejorar la conectividad y la calidad de vida en todos los departamentos.