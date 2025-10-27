Tal como lo había prometido, el gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de la pavimentación de Calle Lemos, una vía estratégica que une los departamentos de Rawson, Pocito y Rivadavia. La obra se extiende desde Calle Doctor Ortega hasta Calle 5 y representa una mejora sustancial para quienes transitan a diario por la zona.
Comenzó la pavimentación de Calle Lemos, el corredor que une tres departamentos
El gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de la obra que conectará Rawson, Pocito y Rivadavia, mejorando la circulación y la calidad de vida de cientos de familias.