Comenzó la pavimentación de Calle Lemos, el corredor que une tres departamentos

El gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de la obra que conectará Rawson, Pocito y Rivadavia, mejorando la circulación y la calidad de vida de cientos de familias.

Tal como lo había prometido, el gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de la pavimentación de Calle Lemos, una vía estratégica que une los departamentos de Rawson, Pocito y Rivadavia. La obra se extiende desde Calle Doctor Ortega hasta Calle 5 y representa una mejora sustancial para quienes transitan a diario por la zona.

“Valió la pena el esfuerzo, porque le vamos a cambiar la vida a muchísimas familias, tanto de Pocito, como de Rivadavia y de Rawson”, recordó Orrego, al cumplir con el compromiso asumido durante la inauguración de la pavimentación de Calle 5.

El tramo a intervenir comprende desde la Ruta Provincial N°149 (Calle Dr. Ortega) hasta la Ruta Provincial N°135 (Calle República del Líbano), con una longitud aproximada de 1.300 metros y un ancho de calzada que varía entre 6,80 y 7 metros.

Actualmente se realizan trabajos de limpieza y preparación del terreno. En las próximas etapas se ejecutarán tareas de bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de material bituminoso para riego de liga y la construcción de la carpeta final de pavimento.

La obra forma parte de la Etapa Nº 20 del plan de pavimentación de rutas provinciales, a cargo de la empresa Menin, que avanza en distintos puntos estratégicos del Gran San Juan.

Además, Orrego adelantó que la provincia hará un esfuerzo adicional para avanzar en la pavimentación de Calle Meglioli, desde República del Líbano hasta Calle 5, consolidando así un corredor vial clave para el sur del Gran San Juan.

Con estos trabajos, el Gobierno de San Juan continúa cumpliendo compromisos asumidos y reforzando su política de infraestructura orientada a mejorar la conectividad y la calidad de vida en todos los departamentos.

