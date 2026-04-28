Copa Libertadores: Boca visita a Cruzeiro en busca de los octavos

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional.

En la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran en el Grupo D producto de los triunfos 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador. Es por esto que el Xeneize, en caso de sumar nuevamente de a tres, quedará prácticamente clasificado a los octavos de final.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca ya está clasificado a los playoffs y además viene de golear 4-0 como visitante a Defensa y Justicia, para además extender su invicto a 14 partidos.

Cruzeiro, por su parte, tuvo un comienzo discreto en esta edición de la Copa Libertadores, donde le ganó de visitante a Barcelona de Ecuador y luego perdió como local frente a Universidad Católica, por lo que marcha tercero con tres unidades. En caso de no conseguir un resultado positivo este martes frente a Boca, podría empezar a complicarse su clasificación a los octavos de final.

Probables formaciones

Cruzeiro: Cunha; Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes; Christian, Henrique; Gerson, Wanderson, Matheus; Villarreal. DT: Artur Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Governador Magalhães Pinto

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium