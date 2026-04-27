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La sanjuanina Joaquina va por su debut internacional en la World Cup con la selección

Joaquina de la Torre fue convocada a la Selección Argentina para la World Cup de patinaje en Alemania. Será la única sanjuanina en competencia.

El camino de esfuerzo, constancia y entrenamiento empieza a dar un salto importante. Joaquina de la Torre fue confirmada como integrante de la Selección Argentina que competirá en la World Cup de patinaje artístico, una de las citas más relevantes del calendario internacional.

La competencia se desarrollará del 8 al 17 de mayo en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, y reunirá a patinadores de distintos países. En ese escenario, la sanjuanina será la única representante de la provincia y competirá en la disciplina Solo Dance Cadete, en lo que marcará su debut en un evento de esta magnitud.

Su clasificación llegó tras una destacada actuación en el Torneo Apertura, disputado en marzo en el microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje. Allí logró el tercer puesto entre 27 competidoras, un resultado que la posicionó entre las mejores del país y le abrió la puerta a la convocatoria nacional.

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Actualmente, Joaquina entrena en el Tulum Patín Club y representa a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. De cara a este desafío, intensificó su preparación con entrenamientos en doble turno y un plan físico que sostiene varias veces por semana, buscando llegar en las mejores condiciones.

El trabajo técnico lo realiza junto a sus entrenadoras Celeste Rodríguez y Flavia Arroyo. Rodríguez, además, formará parte de la delegación argentina y la acompañará durante la competencia, en un torneo que exigirá precisión, ritmo y alto nivel competitivo.

El viaje hacia Alemania está previsto para el 7 de mayo, con salida desde Buenos Aires junto al resto del equipo nacional. Su presentación en pista será el 11 de mayo, en una jornada que marcará un punto clave en su carrera deportiva.

La participación en la World Cup no solo representa un logro individual, sino también una oportunidad para posicionarse en el circuito internacional, en un contexto donde compiten atletas de alto rendimiento.

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