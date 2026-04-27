La sanjuanina Joaquina va por su debut internacional en la World Cup con la selección

Actualmente, Joaquina entrena en el Tulum Patín Club y representa a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. De cara a este desafío, intensificó su preparación con entrenamientos en doble turno y un plan físico que sostiene varias veces por semana, buscando llegar en las mejores condiciones.

El trabajo técnico lo realiza junto a sus entrenadoras Celeste Rodríguez y Flavia Arroyo. Rodríguez, además, formará parte de la delegación argentina y la acompañará durante la competencia, en un torneo que exigirá precisión, ritmo y alto nivel competitivo.

El viaje hacia Alemania está previsto para el 7 de mayo, con salida desde Buenos Aires junto al resto del equipo nacional. Su presentación en pista será el 11 de mayo, en una jornada que marcará un punto clave en su carrera deportiva.

La participación en la World Cup no solo representa un logro individual, sino también una oportunidad para posicionarse en el circuito internacional, en un contexto donde compiten atletas de alto rendimiento.