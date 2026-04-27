El camino de esfuerzo, constancia y entrenamiento empieza a dar un salto importante. Joaquina de la Torre fue confirmada como integrante de la Selección Argentina que competirá en la World Cup de patinaje artístico, una de las citas más relevantes del calendario internacional.
La sanjuanina Joaquina va por su debut internacional en la World Cup con la selección
Joaquina de la Torre fue convocada a la Selección Argentina para la World Cup de patinaje en Alemania. Será la única sanjuanina en competencia.