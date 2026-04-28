El  TN correrá la cuarta fecha del año en el Villicum

En la Clase 3, el primer vencedor fue José Manuel Urcera a bordo de un Honda Civic, completando el podio Luis José Di Palma y Facundo Chapur.

En Clase 2, el único que repitió victoria es Lucas Tedeschi , ganador en dos ocasiones, mientras que en Clase tres, fueron cinco finales con cinco ganadores diferentes. El único piloto que ganó en las dos clases es Ever Franetovich : En clase 2 en 2019 y en Clase 3 en 2020.

Récords a batir en TN

Entrenamientos :

Clase 2 : 1m53s707 – Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) - 26/04/2025

Clase 3 : 1m48 s480 – Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) - 26/04/2025

Clasificación :

Clase 2 : 1m52s527 – Ramiro Cano (Toyota Yaris) - 26/04/2025 – Prom: 135,410 km/h

Clase 3 : 1m48s227 – Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) - 26/04/2025 – Prom: 141,503 km/h

Carrera :

Clase 2 : Alejo Cravero (Toyota Etios)- 1:53:195 – 26/04/2025 – Prom: 135,292 km/h – 3ª serie

Clase 3 : Rodrigo Lugón (VW Virtus) - 1:49:742 a 139,549 Km/h – 26/04/2025 – 3ª Serie

Más ganadores en finales

Clase 2 :

Lucas Tedeschi (2) – (12/12/2020) ** (12/12/2021)

Emanuel Abdala (1) – (13/12/2020)

Ever Franetovich (1) - (12/5/2019)

Thiago Martínez (1) – (6/10/2024)

Nicolás Posco (1) – (27/04/2025)

Clase 3 :

Ever Franetovich (1) – (12/12/2020)

Carlos Okulovich (1) – (13/12/2020)

José Manuel Urcera (1) - (12/5/2019)

Mariano Pernía (1) – (12/12/2021)

Fabián Yannantuoni (1) – (6/10/2024)

Rodrigo Lugón (1) – (27/04/2025)

Más ganadores en series

Clase 2 :

Emanuel Abdala (3)

Facundo Leanez (2)

Joaquín Cafaro (2)

Ever Franetovich (1)

Sebastián Pérez (1)

Lucas Tedeschi (1)

Pablo Ortega (1)

Damián Bautista (1)

Thiago Martínez (1)

Federico Luques (1)

Alejo Cravero (1)

Clase 3 :

José Manuel Urcera (5)

Julián Santero (2)

Fabián Yannantuoni (2)

Diego Ciantini (1)

Ever Franetovich (1)

Mariano Pernía (1)

Facundo Chapur (1)

Rodrigo Lugón (1)

Jonatan Castellano (1)

Marcas más ganadoras de Finales C2 : Toyota (4), Fiat (1) Ford (1)

Marcas más ganadoras de Finales C3: Honda (2), Fiat (2), Toyota (1) VW (1)

Marcas ganadoras de Series C2 : Toyota (11), Fiat (2), Chevrolet (1), Ford (1)

Marcas ganadoras de Series C3 : Honda (4), Ford (4), Toyota (2), Fiat (2), Chevrolet (2), VW (1)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 02-05

1° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 08.40 a 09.10

1° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 09:15 a 09:45

1° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 09.50 a 10.20

1° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 10.25 a 10.55

2° entrenamiento Clase 3 - Grupo B - 11.00 a 11.25

2° entrenamiento Clase 3 - Grupo A - 11.30 a 11.55

2° entrenamiento Clase 2 - Grupo B - 12.00 a 12.25

2° entrenamiento Clase 2 - Grupo A - 12.30 a 12.55

1° clasificación Clase 2 - Grupo A - 15.10 a 15.20

1° clasificación Clase 2 - Grupo B - 15.25 a 15.35

1° clasificación Clase 2 - Grupo C - 15.40 a 15.50

1° clasificación Clase 3 - Grupo A - 16.10 a 16.20

1° clasificación Clase 3 - Grupo B - 16.25 a 16.35

1° clasificación Clase 3 - Grupo C - 16.40 a 16.50

2° clasificación Clase 2 - Grupo A - 17.20 a 17.30

2° clasificación Clase 2 - Grupo B - 17.35 a 17.45

2° clasificación Clase 2 - Grupo C - 17.50 a 18.00

Domingo 03-05

1° serie Clase 2 - 09:10 (5 vueltas)

2° serie Clase 2 - 09:35 (5 vueltas)

3° serie Clase 2 - 10:05 (5 vueltas)

1° serie Clase 3 - 11:20 (5 vueltas)

2° serie Clase 3 - 11:45 (5 vueltas)

3° serie Clase 3 - 12:10 (5 vueltas)

Final Clase 2 - 12:55 (15 vueltas o 35 minutos)

Final Clase 3 - 14:05 (18 vueltas o 40 minutos)

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio autoentrada.com y serán válidas para ambas jornadas. Los valores establecidos son de $15.000 para las tribunas generales y $40.000 para el sector de boxes.