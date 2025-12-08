El equipo sanjuanino no tuvo una buena noche: estuvo impreciso en varios pasajes del juego y no logró sostener el ritmo cuando buscó remontar. Pese a eso, dejó definida su ubicación en la tabla al término de esta primera rueda.
UPCN cerró el Tour 3 con derrota ante San Lorenzo
UPCN San Juan Vóley cayó ante San Lorenzo por 3 a 1 en el cierre del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, disputado en el Velódromo Vicente Chancay. Los parciales fueron 25-21, 20-25, 25-14 y 27-25.