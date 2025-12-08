UPCN cerró el Tour 3 con derrota ante San Lorenzo

Con el Tour 3 finalizado, UPCN cerró la mitad inicial de la fase regular en el segundo puesto, manteniéndose entre los principales animadores del campeonato.

Ahora el plantel se enfocará en su próximo desafío: la Copa ACLAV, que se disputará del 12 al 17 de diciembre en Buenos Aires. Ese torneo coronará al campeón con la clasificación al Sudamericano de Clubes.